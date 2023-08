El 'amor incondicional' de Mariana Seoane y Luis Roberto Guzmán, y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Instagram (x2) Los actores comparten pantalla en la telenovela Tierra de esperanza (Univision), cuyas grabaciones ya llegaron a su fin; Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez vivirán un Golpe de suerte, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería Sombra aquí, sombra allá Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito Así se alista Livia Brito para iniciar una jornada más de grabaciones de Minas de pasión, telenovela de TelevisaUnivision que protagoniza junto a Osvaldo de León. El melodrama aterrizará "muy pronto" en el prime time de la televisión hispana a través de la cadena Univision. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio La familia Pérez Golpe de suerte Credit: Instagram Nicandro Díaz Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez, Tania Nicole y Marcelo Barcelo conforman la familia Pérez en la nueva telenovela de TelevisaUnivision Golpe de suerte. "Muy pronto la familia Pérez vivirá un Golpe de suerte por Las Estrellas", escribió su productor ejecutivo, Nicandro Díaz, junto a esta imagen que publicó desde su cuenta de Instagram. 2 de 7 Ver Todo Amor incondicional Mariana Seoane Credit: Instagram Mariana Seoane Mariana Seoane y Luis Roberto Guzmán, a quienes podemos ver todas las noches en la telenovela Tierra de esperanza (Univision), presumieron con esta foto de su hermosa amistad a través de las redes sociales. "Amor incondicional. Agradecida por el inmenso regalo de que llegaras a mi existencia", escribió Seoane junto a la imagen. 3 de 7 Ver Todo Anuncio De nuevo juntos Laura Flores Credit: Instagram Laura Flores A casi 10 años de haber trabajado juntos en la telenovela En otra piel, Laura Flores y Jorge Luis Pila vuelven a coincidir en el set de grabación de Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que protagonizan William Levy y Samadhi Zendejas. El actor cubano realiza una participación especial en esta historia en la que Flores tiene un personaje fijo. 4 de 7 Ver Todo Silencio ¡se graba! Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto De lo más concentrado se dejó ver Gabriel Soto mientras se preparaba para grabar una escena en Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que marca su debut como villano. "Otro día en la oficina", fueron las palabras con las que compartió esta instantánea desde Instagram. 5 de 7 Ver Todo Nueva parejita Eva Cedeño Credit: Instagram Golpe de suerte Así lucirán Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco como una de las parejas protagónicas de Golpe de suerte, telenovela que se graba en México bajo la producción de Nicandro Díaz. Cedeño interpreta a Miranda, una madre soltera que trata de sacar adelante sola a sus hijos; mientras que Vivanco da vida a Tadeo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Par de galanes Levy Credit: Instagram Ferdinando Valencia Los Zepeda, William Levy y Ferdinando Valencia, calientan ya motores para el estreno de Vuelve a mí, el esperado drama romántico que podrá verse próximamente en el prime time de Telemundo. ¿Así o más galanes? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

