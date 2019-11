Amor eterno y El final del paraíso se reparten el liderazgo en un prime time muy ajustado Mientras que la telenovela turca de Univision lidera entre televidentes totales (P2+) la trama protagonizada por Carmen Villalobos lo hace en la franja de edad más codiciada por los anunciantes: la de 18 a 49 años. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo y Univision mantienen una ajustada lucha en su incesante ‘guerra’ por ver quién logra acaparar más televidentes en el horario de máxima audiencia. A diferencia de lo que ocurría hace tan solo unos meses cuando Telemundo lideraba con amplia ventaja frente a Univision gracias a la segunda temporada de La reina del sur y su versión de Yo soy Betty la fea, la diferencia que existe actualmente entre ambas cadenas de habla hispana no es tan notoria, si bien, claro está, sigue habiendo favoritos. La ficción más vista actualmente entre televidentes totales (P2+) continúa siendo la telenovela turca Amor eterno, que sobrepasa el millón y medio de espectadores. Image zoom Amor eterno. Cortesía UNIVISION La historia de amor protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) que Univision transmite a las 7 p.m., hora del Este, se mantiene como el producto estelar más fuerte de la cadena de habla hispana, seguido de La rosa de Guadalupe. P2+

1. Amor eterno (Univision): 1,6 M

2. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,4 M

3. El final del paraíso (Telemundo): 1,3 M SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, es, sin embargo, una ficción de Telemundo la que lidera el ranking de los programas más vistos. Image zoom El final del paraíso. Cortesía TELEMUNDO Hablamos de El final del paraíso, quien en su etapa culminante es actualmente la única ficción que logra sobrepasar los 600 mil televidentes entre adultos 18-49 años. A18-49

1. El final del paraíso (Telemundo): 636 mil

2. El señor de los cielos 7 (Telemundo): 599 mil

3. Cuna de lobos (Univision): 572 mil Exatlón, un fenómeno imparable Fuera de lo que es estrictamente ficción, el reality de sobrevivencia deportiva de Telemundo, Exatlón Estados Unidos, se mantiene con fuerza en el prime time hispano. El reality logra destacar entre tanta ficción al congregar frente a la pantalla a 1 millón y medio de televidentes (P2+) y 625 mil adultos 18-49 durante sus dos horas de emisión, siendo el segundo espacio más visto actualmente de la televisión de habla hispana, solo superado por Amor eterno entre televidentes totales (P2+). Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Amor eterno y El final del paraíso se reparten el liderazgo en un prime time muy ajustado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.