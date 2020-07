Univision presentará programa especial de Amor eterno previo a su gran final La exitosa telenovela turca de Univision que protagonizan Burak Özçivit y Neslihan Atagül tendrá un programa especial de dos partes que incluirá entrevistas exclusivas con su elenco. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amor eterno, la historia de amor que congrega cada noche frente a las pantallas de Univision a más de dos millones de televidentes (P2+), está a punto de llegar a su fin. La ficción que protagonizan Burak Özçivit y Neslihan Atagül se despedirá del público el lunes 13 de julio. Previo a su gran desenlace y para despedir como se merece al drama turco, la cadena de habla hispana ha preparado un programa especial de dos partes que hará las delicias de los telespectadores que siguen desde julio del año pasado la exitosa telenovela. 'Amor eterno camino a la final' será presentado por Lourdes Stephen y Migbelis Castellanos e incluirá entrevistas con los actores del melodrama, además de un resumen con los mejores momentos que se han vivido a lo largo de la ficción, entre otras sorpresas. Image zoom Lourdes Stephen y Migbelis Castellanos, presentadoras de Amor eterno camino a la final Cortesía UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El especial presentará momentos inolvidables de la serie y entrevistas exclusivas a miembros del elenco en las que hablarán de su papel y recuerdos preferidos", informó la cadena. Entre esas entrevistas exclusivas se encuentra la de su protagonista, Neslihan, quien por primera vez compartirá con el público hispano detalles de su participación en esta historia. Image zoom Protagonistas de Amor eterno Cortesía UNIVISION La primera parte del especial se transmitirá el viernes 3 de julio, mientras que la segunda aterrizará en el prime time de Univision la semana siguiente, el viernes 10 de julio, en el horario que actualmente ocupa la telenovela, esto es a las 9 p.m., hora del Este. Rumbo a su gran final, Amor eterno vivió esta semana la esperada boda entre Nihan (Atagül) y Kemal (Özçivit), quienes por fin están pudiendo disfrutar de su amor. Pero aún no está todo escrito y la felicidad de la pareja podría tener sus días contados ya que la maldad de Emir los acecha. ¿Qué pasará? Descúbrelo de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

