Amor eterno regresa a Univision para competir contra ¡Suelta la sopa! La cadena hispana volverá a emitir desde este lunes la exitosa telenovela turca protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan). Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las telenovelas turcas siguen ganando terreno en la televisión hispana. Mientras que en Univision La hija del embajador se mantiene desde su estreno como la ficción más vista de su franja horaria de emisión frente a la nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo), Telemundo se prepara para estrenar el martes 22 de junio un nuevo drama turco, Hercai: amor y venganza, que se transmitirá en horario estelar frente a Si nos dejan (Univision). Pero las producciones turcas que están arrasando en todo el mundo no solo pasarán a ocupar las franjas horarias estelares de las principales cadenas de televisión hispanas. A partir de este lunes 21 de junio, Univision también cederá la franja de las 3 p.m., hora del Este, horario en el que actualmente se emite el melodrama mexicano Quererlo todo, a una telenovela turca con el objetivo de atrapar a un mayor número de televidentes. La cadena ha decidido en esta ocasión apostar sobre seguro y retransmitirá el melodrama que hizo explotar el boom de las producciones turcas en la televisión hispana: Amor eterno. La exitosa historia de amor protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) volverá a conquistar al público desde su primer capítulo, ahora en un nuevo horario. El melodrama competirá por la audiencia contra el exitoso programa de farándula de Telemundo Suelta la sopa, lo que puede representar una gran amenaza para el show. Suelta la sopa ¡Suelta la sopa!; Amor eterno | Credit: Instagram; Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reconocida como la 'Mejor Telenovela' en la 45ª edición de los Premios Emmy Internacional, Amor eterno narra la historia de dos jóvenes amantes que vienen de mundos muy diferentes. Nihan (Atagül) es una joven rica que se siente distante de su actual estilo de vida. Kemal (Özçivit), por su parte, es un joven de origen humilde que cursa el último año de ingeniería cuando Nihan pasa a ser parte de su vida. Ambos enfrentarán lo imposible para poder estar juntos hasta que circunstancias imprevistas los fuerzan a separarse. Amor eterno Burak Özçivit y Neslihan Atagül, protagonistas de Amor eterno | Credit: Cortesía UNIVISION Mientras que Kemal se muda a Estambul para trabajar, Nihan es forzada a casarse con Emir (Kaan Urgancloğlu), un rico amigo de la familia que la ama desde que eran niños. Años más tarde, Kemal regresará a la ciudad y se encontrará con su amor del pasado.

