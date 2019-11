Amor eterno: lo que no sabías de la exitosa telenovela turca By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía UNIVISION La trama protagonizada por las estrellas turcas Burak Özçivit y Neslihan Atagül que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, se ha posicionado desde su estreno en el gusto del público. Tanto es así que la ficción encabeza actualmente el ranking de las ficciones más vistas en la televisión de habla hispana entre televidentes totales (P2+). ¿Pero qué se esconde detrás del éxito de Amor eterno? ¡Te contamos todo sobre la telenovela turca que arrasa en Univision! Empezar galería Título original Image zoom Cortesía UNIVISION Aunque en Estados Unidos y otros países en los que se ha transmitido se le conoce como Amor eterno, el verdadero nombre de la telenovela turca es Kara Sevda. Advertisement Advertisement Otros títulos Image zoom Cortesía UNIVISION Si bien Amor eterno es el más común en América Latina, la ficción ha adoptado diferentes títulos según su país de emisión. En Argentina, por ejemplo, se llamó Tiempo de amar. Año de origen Image zoom Cortesía UNIVISION La ficción se estrenó en Turquía hace cuatro años, concretamente en octubre de 2015. Advertisement Dos temporadas Image zoom Cortesía UNIVISION La telenovela llegó a su fin casi dos años después, en junio de 2017, y contó con dos temporadas. Capítulos Image zoom Cortesía UNIVISION En su transmisión original en Turquía la ficción tuvo 74 capítulos de dos horas de duración cada uno; sin embargo, en su versión internacional –la que se emite en Estados Unidos, por ejemplo– supera los 200 episodios. Multipremiada Image zoom Cortesía UNIVISION Amor eterno ha recibido importantes galardones de prestigio, como el Emmy Internacional que se llevó en 2017 en la categoría de 'Mejor Telenovela'. Advertisement Advertisement Advertisement Éxito internacional Image zoom Cortesía UNIVISION La trama de amor protagonizada por Kemal y Nihan ha sido transmitida en más de 80 países con gran éxito de audiencia. Fama internacional Image zoom Cortesía UNIVISION Aunque ya habían protagonizado otras historias en Turquía, Amor eterno fue la telenovela que catapultó a la fama a sus protagonistas, Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan), a nivel internacional. Vida real Image zoom Cortesía UNIVISION Burak (Kemal) y Neslihan (Nihan) tienen más cosas en común de lo que el público pudiera pensar. Ambos se enamoraron de sus respectivas parejas en 2013 durante las grabaciones de una serie turca: Çalıkuşu en el caso del galán turco y Fatih-Harbiye en el caso de Neslihan. Mientras que la actriz se casó en 2016, Özçivit hizo lo mismo en 2017. Advertisement Advertisement Advertisement Edades Image zoom Cortesía UNIVISION En la vida real los protagonistas de Amor eterno se llevan 7 años de diferencia ya que Neslihan tiene 27 y Burak 34. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

