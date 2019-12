Nihan se topará con un nuevo Kemal con sed de venganza en la segunda temporada de Amor eterno Así será la segunda temporada de la exitosa telenovela turca que Univision estrenará el 6 de enero en un nuevo horario. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hubo un final feliz para Kemal y Nihan durante el cierre de temporada de Amor eterno que Univision transmitió el pasado viernes 20 de diciembre. Todo lo contrario. La exitosa telenovela turca encabezada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül concluyó su primera temporada con un inesperado capítulo que mantuvo en tensión todo el tiempo al televidente y dejó en el aire el futuro de sus protagonistas. El descubrimiento por parte de Kemal y Ozan de que el bebé que espera Zeynep es de Emir desencadenó un trágico desenlace en el último episodio que desembocó en el suicidio de Ozan y en un duelo definitivo entre Kemal y Emir que dejó al villano de la historia debatiéndose entre la vida y la muerte tras recibir un disparo durante el forcejeo. Nihan, por su parte, se enteró de que está embarazada de Kemal, sin embargó, la noticia del suicidio de su hermano la destrozó por completo y la separó aún más del gran amor de su vida, a quien culpa de lo sucedido. Con este sorpresivo desenlace que dejó en suspense el futuro de la mayoría de sus personajes, la telenovela se despidió de las pantallas de Univision hasta el próximo año. No será hasta el 6 de enero cuando se estrene la tan esperada segunda temporada y por fin podamos conocer cómo continuará la historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nuevo horario La ficción, que hasta ahora se transmitía a las 7 p.m., hora del Este, pasará a ocupar a partir del 6 de enero el horario de las 9 de la noche, hora del Este, esto debido a los excelentes datos de audiencia que tuvo la telenovela durante su primera temporada. En su nueva franja horaria, a la trama de amor y desamor de Nihan y Kemal le tocará medir fuerzas con la segunda temporada de la exitosa telenovela La doña que Telemundo estrenará el lunes 13 de enero con Aracely Arámbula nuevamente como protagonista. Segunda temporada El final de la primera temporada dejó muchas preguntas en el aire, por lo que son varios los interrogantes que tendrán que despejarse en los nuevos capítulos de Amor eterno. ¿Habrá muerto realmente Emir? ¿Irá Kemal a la cárcel? ¿Nihan se convertirá en madre? ¿Cómo reaccionará Kemal al enterarse de que Nihan espera un hijo suyo? ¿Qué va a pasar? Sin adelantar mucho para que no se pierda la emoción, aquí te avanzamos algunas de las cuestiones que se abordarán durante los primeros capítulos de la segunda temporada: Kemal tendrá que hacerse responsable de sus actos y deberá pagar un precio muy alto por haber ‘disparado’ a Emir con… LA CÁRCEL.

El embarazo de Zeynep se verá afectado por tanta tensión.

Nihan se topará con un nuevo Kemal con sed de venganza.

El que fue el gran amor de la vida de Nihan ahora será su enemigo. Advertisement

Close Share options

Close View image Nihan se topará con un nuevo Kemal con sed de venganza en la segunda temporada de Amor eterno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.