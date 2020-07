Amor eterno, ¿quién se lleva con quién en la vida real? La exitosa telenovela turca que protagonizan Burak Özçivit y Neslihan Atagül terminó de grabarse hace tres años. ¿Sigue existiendo comunicación entre los actores? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la telenovela del momento y la que despierta más pasiones entre el público. Desde hace un año las estrellas turcas Burak Özçivit y Neslihan Atagül mantienen pegados cada noche al televisor a dos millones de televidentes (P2+) que siguen con interés la complicada pero apasionante historia de amor que viven sus personajes, Nihan y Kemal, en Amor eterno (Univision) y que ha tenido que sortear infinidad de obstáculos, principalmente la maldad de Emir, (Kaan Urgancıoğlu), quien no descansará hasta verlos separados definitivamente. El melodrama, que llegará a su gran final el próximo lunes 13 de julio por la cadena de habla hispana, concluyó sus grabaciones hace aproximadamente tres años. Image zoom Amor eterno elenco Cortesía UNIVISION (x3); Instagram Hazal Küçükköse ¿Pero sigue existiendo comunicación entre sus actores a día de hoy? "Realmente sí, los veo de vez en cuando, pero todos estamos muy ocupados la mayoría del tiempo. La vida sigue entonces [todos] tienen sus nuevos personajes y hacen un trabajo bastante bueno", aseguraba meses atrás el villano de la historia a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si analizamos lo que sucede en las redes sociales, y a quién sigue cada actor, podemos hacernos una idea aproximada de cómo pueden ser sus relaciones fuera del set. Burak Özçivit El galán de Amor eterno tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, pero solo sigue a cuatro personas entre las que no se encuentra ningún miembro del elenco. Neslihan Atagül A diferencia de Burak, la actriz turca sigue a varios compañeros de la telenovela como a Kaan (Emir) y Hazal Küçükköse (Zeynep), pero ni rastro de Kemal en sus redes sociales. Kaan Urgancıoğlu El malvado Emir también está pendiente de lo que comparten varios de sus compañeros en Instagram, entre ellos Neslihan (Nihan) y Hazal (Zeynep). Pero no sigue a Burak. Hazal Küçükköse La hermana de Kemal tampoco sigue al galán turco en Instagram, en cambio, entre las personas que sí sigue se encuentran Neslihan (Nihan) y Kaan (Emir). Melisa Asli La que fuera rival de Nihan por el amor de Kemal no sigue a ninguna de las dos estrellas turcas, pero si recibe en su timeline las imágenes que comparte, por ejemplo, Kaan (Emir). Amor eterno se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

Close Share options

Close View image Amor eterno, ¿quién se lleva con quién en la vida real?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.