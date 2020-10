Sí, por supuesto. El final me sorprendió muchísimo. En general la serie tenía muchas sorpresas, giros inesperados y esas cosas me fascinan. No me gusta como intuir qué es lo que va a suceder, entonces eso me tenía picadísima. Para mí sí fue un final muy sorpresivo. Fue un shock porque no es común, no es como todos los finales que uno se espera, por eso sí me gustó. Claro que me encantaría que hubiera, no sé, una segunda parte, que algo diera un giro inesperado como solía suceder durante todos los capítulos de la serie; pero sí, sí me gustó el final. Creo que fue tan sorpresivo y tan original que sí me gustó. Pero que se diera como se dio sí fue desgarrador. Emocionalmente fue desgarrador y todavía me pongo en los zapatos de Nihan y digo: ‘bueno y ahora qué’. Como dirección de la serie, como viendo el proyecto en general, sí me agradó que fuera un final original, inesperado. Eso se me hizo muy padre; sin embargo, no me encantó. Me sentí desgarrada, pero se me hizo muy original.