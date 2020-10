Víctor Ruiz, la voz en español de Kemal El actor mexicano dobló al galán turco Burak Özçivit en la exitosa telenovela que la cadena Univision transmitió recientemente con gran éxito de audiencia. Entrevista exclusiva. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante más de 200 capítulos la historia de amor de Kemal (Burak Özçivit) y Nihan (Neslihan Atagül) mantuvo pegados a las pantallas de Univision a más de dos millones de televidentes (P2+) que sufrían cada noche al ver cómo la maldad de Emir lograba siempre separar a la pareja. La exitosa telenovela turca convirtió a su protagonista en uno de los galanes más deseados del momento entre el público hispano; lo que pocos saben es que detrás de la voz del irresistible Kemal se esconde Víctor Ruiz, un actor mexicano especializado desde hace más de 13 años en el mundo del doblaje. People en Español pudo entrevistar al también locutor para conversar acerca de su experiencia a la hora de doblar a Burak en este melodrama que transmitió recientemente la cadena hispana. ¿Cómo llega esta historia y este personaje a tu vida? Me llamaron para invitarme a una prueba donde ya había colaborado antes en otros proyectos y me lo quedé. Claro que me sorprendió el final. Yo quería que Kemal viviera feliz con su familia. - Víctor Ruiz, la voz en español de Kemal ¿Cómo construiste a Kemal? Observando a Burak Özçivit. Aprovechando la construcción que él hizo de Kemal a través de su cuerpo y sus expresiones me pregunté cómo hablaría alguien que tiene esa postura ante ti y te mira de esa forma. Image zoom Burak Özçivit y Víctor Ruiz ¿Qué fue lo que más disfrutaste a la hora de dar vida a Kemal? Yo disfruté de todo el proyecto en general. Nunca antes había visto una producción de Turquía, entonces disfruté de las locaciones, de las actrices, los actores, la música y, como buen teledrama, también me tenía pensando qué va a pasar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Tu escena favorita de la telenovela cuál fue? Es una donde son jóvenes y Kemal se lleva a Nihan a callejear por los barrios de Estambul y entran a una casa abandona, suben a un tejado donde hay una puesta de sol muy bonita y se ve Estambul en su esplendor y Nihan le confiesa que tiene miedo de amarlo porque le dan un poquito de celos y Kemal le dice: ‘no te preocupes, yo no miraré a nadie más Nihan, tú eres mi Estambul’. No recuerdo muy bien, pero esa es mi escena favorita. El final fue muy desgarrador, ¿cómo fue para ti grabar esas escenas tan fuertes? Fue difícil. Son escenas que te piden mucho como actor y obviamente las emociones están a flor de piel, tanto por la escena misma como porque estás en la recta final de un proyecto con el que ya te encariñaste y eso te mueve. ¿Te llegó a sorprender el final? Claro que me sorprendió el final. Yo quería que Kemal viviera feliz con su familia. Fue un final inesperado, pero un buen final. Uno triste, pero con sentido. Al final liberó a Nihan de Emir y su amor será eterno. ¿Cómo se dobla una serie como esta? La base de todo es la actuación, aprender a trabajar con las emociones, luego está la información que te da cada director sobre el personaje que vas a doblar en ese momento y la situación que esté atravesando y el ingeniero de audio que va a corregir detalles técnicos como troniditos de la boca al hablar o errores de dicción que hay que repetir. ¿Qué otros trabajos has hecho? Quizá me recuerden por personajes como Scotty Boom o el doctor Nick Riviera en Los Simpson, Blinky Bill, el Koala en Las aventuras de Blinky Bill, Elio en la película de terror Nunca digas su nombre y actualmente soy el héroe Saitama en el anime One Punch-Man.

