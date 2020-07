Amor eterno llega a su fin: las 5 escenas más vistas de la telenovela El secuestro de Nihan, la noche de pasión de Emir y Zeynep... A horas para su gran final, recopilamos las 5 escenas de la exitosa telenovela turca protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) que superan el millón de visualizaciones en YouTube. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La historia de amor que cautivó al público hispano llega esta noche a su gran final. Tras haber sorteado incontables obstáculos durante más de 240 capítulos para poder estar juntos, Nihan y Kemal aún tienen que enfrentarse a una última prueba, la que definirá el rumbo de sus vidas y hará que puedan ser felices para siempre o, por el contrario, todo acabe para ellos en un santiamén. ¿Logrará la maldad de Emir destruir el ‘amor eterno’ de Nihan y Kemal? La respuesta a esa pregunta no la conoceremos hasta las 9 p.m., hora del Este, cuando las estrellas turcas Burak Özçivit y Neslihan Atagül engalanen por última vez las pantallas de Univision para cerrar con broche de oro un año de liderazgo en el prime time hispano. Image zoom Nihan y Kemal en Amor eterno Cortesía UNIVISION La telenovela, que se estrenó en julio del año pasado a las 8 p.m., hora del Este, cautivó de inmediato al público con una potente historia de amor marcada por la diferencia de clases sociales de sus protagonistas y rodeada de engaños, traiciones y, por qué no decirlo también, de atractivos galanes que mantuvieron al telespectador cada noche pegado a la pantalla. "Yo no diría que me sorprendió el éxito de la serie, pero sí superó mis expectativas", aseguraba Neslihan (Nihan) semanas atrás en una entrevista con Univision. "La realidad es que cuando recibí el libreto por primera vez y lo leí sentía que era un buen proyecto. Yo sinceramente quería ser parte de este proyecto. Recuerdo cuando empezamos la grabación de la serie y la vi me di cuenta de que se habían agregado más escenas de las que había leído y eso me encantó". Image zoom Nihan y Kemal en Amor eterno Cortesía UNIVISION El éxito de la telenovela llevó a Univision a programar la segunda temporada, que comenzó a transmitirse a principios de año tras un breve parón motivado por la época navideña, a las 9 p.m., hora del Este, ocupando así el horario de máxima audiencia de la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A horas para que se transmita el esperado desenlace de la exitosa ficción turca, recopilamos las escenas de la telenovela más vistas en YouTube: 1. Zeynep y Emir viven otro momento de pasión y Nihan casi los descubre Con 3 millones y medio de visualizaciones, esta escena de la primera temporada en la que Nihan está a punto de descubrir a su esposo Emir en la cama con Zeynep encabeza el ranking de las escenas de Amor eterno más vistas en el popular sitio web de vídeos de Google. 2. Nihan le suplica a Kemal que no se case con Asu El desgarrador momento en el que Nihan aprovecha un momento de soledad con Kemal para despedirse de él ante su compromiso con Asu acumula 1,3 millones de visualizaciones. 3. Zeynep queda herida de muerte tras recibir un disparo de Nihan y su mamá Esta escena de la segunda temporada en la que Vildan trata de vengar la muerte de su hijo Ozan tras enterarse de que Zeynep acabó con su vida, tiene 1,3 millones de visualizaciones. 4. Kemal salva a Nihan de que sea asesinada El tenso momento donde Kemal logra rescatar a Nihan antes de que fuera asesinada y ambos tratan de salir con vida del lugar supera el millón de visualizaciones. 5. Kemal se compromete con Asu y Nihan se desmaya al verlos juntos 1 millón de visualizaciones también tiene la escena de la pedida de matrimonio de Kemal a Asu frente a Nihan, quien tras contemplar todo con dolor termina desmayándose. No te pierdas el final de Amor eterno a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

