¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Amor eterno? Univision ya tiene fecha de estreno para la segunda temporada de su exitosa telenovela turca protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El próximo viernes 20 de diciembre a las 7 p.m., hora del Este, Univision pondrá punto final a la primera temporada de su exitosa telenovela turca Amor eterno. Lo hará con un estremecedor capítulo que promete dejar con la boca abierta y al borde de las lágrimas a los casi dos millones de televidentes totales (P2+) que siguen a diario la apasionante historia de amor entre Kemal y Nihan. “Este viernes preparen los pañuelos porque el final de la primera temporada va a estar estremecedor”, anuncia a bombo y platillo la cadena de habla hispana en sus redes. Tras el desenlace de la primera temporada, Univision dejará descansar durante la época navideña la trama protagonizada por las estrellas turcas Burak Özçivit y Neslihan Atagül para luego comenzar a transmitir a partir del próximo año su tan esperada segunda temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según pudo conocer People en Español, la cadena planea estrenar, si no hay cambios de última hora, los nuevos capítulos de su exitosa telenovela turca el lunes 6 de enero. La ficción seguirá transmitiéndose en el prime time; sin embargo cabe la posibilidad de que pueda tener aún un mejor horario dado sus excelentes datos de audiencia. Image zoom Amor eterno. Tras cinco meses al aire, Amor eterno se ha convertido en la telenovela más vista de la televisión de habla hispana. La ficción, que antagoniza el actor turco Kaan Urgancıoğlu en la piel del malvado Emir, logra seducir en cada capítulo a más de 1,8 millones de televidentes totales (P2+), una audiencia que no ha dejado de crecer desde que se estrenara en verano la ficción. Advertisement

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Amor eterno?

