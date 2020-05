Así luce ahora a sus 4 años la hija de Nihan y Kemal en Amor eterno La niña, que era apenas una bebé cuando participó en la exitosa telenovela de Univision, ya cumplió 4 años de vida. ¡Mira cómo luce ahora! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la telenovela del momento. Con más de 2 millones de televidentes (P2+) diarios, Amor eterno (Univision) continúa encabezando el ranking de los programas más vistos en la televisión de habla hispana, seguida de Como tú no hay 2 y Te doy la vida, ambas de Univision. La historia de amor entre Kemal (Burak Özçivit) y Nihan (Neslihan Atagül), que con cada capítulo se enreda y complica aún más, no logra tener un fin feliz por culpa de las villanías de quienes los rodean, entre ellos los malvados Emir (Kaan Urgancıoğlu) y Asu (Melisa Asli). Sin duda, uno de los personajes más tiernos de la telenovela es Deniz Soydere, la hija de Nihan y Kemal, que interpreta la actriz y modelo infantil Leyla Kuşatman. En el momento en el que se grabó el melodrama en Turquía Leyla era apenas una bebé de pocos meses de vida que aún no sabía hablar ni caminar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, esa bebé está convertida en una simpática niña que acaba de cumplir 4 años de vida. A través de su perfil oficial de Instagram, que es manejado por su mamá en la vida real, se compartieron recientemente varias imágenes en las que podemos ver a la menor vestida de princesa de cuento de Disney celebrando su cumpleaños en su natal Turquía. Quien no tardó en felicitar a la niña por medio de su perfil de Instagram fue el malvado Emir, quien compartió hace más de tres años set de grabación con la cumpleañera. Amor eterno se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

