Amor eterno: así hablan en la vida real sus protagonistas Los vemos a diario en la exitosa telenovela turca de Univision, pero nunca escuchamos sus verdaderas voces debido a que la ficción está doblada al español. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando en julio del año pasado se estrenaba Amor eterno a las 8 de la noche probablemente ni siquiera Univision alcanzaba a dimensionar el éxito que tendría la telenovela turca. 10 meses después, la historia encabezada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül se mantiene como la ficción más vista del prime time hispano con más de 2 millones de televidentes (P2+). Contrario a lo que muchos creían, el doblaje no ha sido un impedimento para que el público logre conectar cada noche con la apasionante historia de amor de Kemal y Nihan, cuyo éxito ha convertido a sus dos protagonistas en actores muy populares entre el público hispano. Image zoom Kemal y Nihan de Amor eterno Cortesía UNIVISION (x2) Pocos conocen, sin embargo, cómo hablan en la vida real las estrellas turcas debido a que sus voces han sido dobladas al español por actores profesionales del mundo del doblaje. ¡Te invitamos a descubrirlo! Burak Özçivit El actor turco tiene el doble de seguidores en Instagram que William Levy. En total más de 14 millones de personas siguen al irresistible Kemal en la red social más popular del momento. El galán de 35 años protagoniza actualmente una nueva serie en su país de origen, esta vez de época en la que adentra en la piel de un personaje histórico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Neslihan Atagül La bella actriz turca no se queda atrás en cuanto a popularidad en las redes sociales. Más de 9 millones de personas están pendientes a diario de lo que comparte en Instagram. La intérprete de 27 años comenzó a grabar el año pasado una nueva telenovela turca, Sefirin Kızı, en la que lleva, como no podía ser de otra manera, el rol protagónico. Amor eterno se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

