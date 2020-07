El impactante y desgarrador final de Amor eterno que conmocionó a la audiencia Así fue el último capítulo de la exitosa telenovela turca protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül que la cadena Univision transmitió anoche. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eterno, dicese de aquello que no tiene principio ni fin, como el amor de Nihan y Kemal en la exitosa telenovela turca de Univision. El melodrama protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül llegó anoche a su final con un desenlace inesperado: la muerte de Kemal. La historia de amor que inició con un encuentro casual en un autobús de Estambul saltó por los aires anoche en un santiamén luego del último plan macabro de Emir que sentenció de muerte a Kemal tras verse atrapado por un artefacto explosivo que estallaría en cuanto diera un paso. "Abraza a nuestra hija, tienes que seguir viviendo por mí", le suplicó entre lágrimas Kemal a una desconsolada Nihan al ver que su vida tenía los minutos contados. Sin nada que se pudiera hacer para salvarlo de una muerte segura, Kemal decidió llevarse por delante la vida de Emir para así proteger para siempre a su amada de su tiranía. "No llores Nihan, sonríe, hoy te salvaré para siempre de la tiranía de Kozcuoğlu", expresó Kemal antes de despegar el pie del artefacto que hizo saltar por los aires la vida de ambos. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este es el fin, pero no será el final de mi amor, solo será el tuyo", le dejó claro Kemal al malvado Emir segundos antes de que sus cuerpos terminaran reducidos a cenizas ante una Nihan destrozada. El polémico desenlace fue muy criticado a través de las redes sociales, donde muchos telespectadores expresaron su sentir sobre lo sucedido al finalizar la telenovela. "Todavía estoy llorando. Fue muy injusto ese final. Kemal no se merecía morir así", se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes sociales. "Es lo más triste que he visto en mi vida", escribió desilusionada otra telespectadora. Y es que la mayoría de los dos millones de televidentes (P2+) que seguían desde hacía un año el melodrama esperaban ver un final feliz entre Kemal y Nihan después de todos los obstáculos que tuvieron que superar durante más de 200 capítulos para estar juntos, de ahí que muchos quedaran descontentos con el desenlace que finalmente tuvo la pareja. "Un final desgarrador. Estoy devastada aunque sea una telenovela", reza otro de los comentarios que recibió el final.

