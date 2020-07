Así 'cambia' el final de Amor eterno según la traducción que haga cada país Aunque la esencia y el contenido se mantienen intactos independientemente del idioma en el que se transmita, la telenovela sufre ligeras modificaciones en cuanto a los diálogos de los personajes. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desgarrador, triste, injusto… Así definieron muchos televidentes el dramático final que tuvo anoche Amor eterno, la exitosa telenovela turca de Univision. El melodrama protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül concluyó con el inesperado fallecimiento de su protagonista, Kemal (Burak), quien en su intento desesperado por salvar a su amada Nihan (Neslihan) de la maldad de Emir (Kaan Urgancıoğlu) quedó atrapado sobre un explosivo que lo condujo a una muerte segura. Presintiendo la tragedia que se acercaba, Kemal dejó escrita una emotiva carta para Nihan en la que expresa sus sentimientos hacia su amada y le da fuerzas para continuar sin él. "No sé si leerás esta carta. Escucho sus voces dentro de la casa buscándome. Pronto llegarás al jardín. Te echo de menos aún cuando estás a mi lado. Ya no lo veo extraño, me he acostumbrado a ello porque tú eres mi aliento y mientras tu respires yo no moriré. Ya lo dijo Mevlana, 'si no estás dispuesto a morir por una persona jamás le digas que la amas'. Yo estoy dispuesto a morir por ti porque esto que siento no es cualquier amor, es un amor eterno", reza parte del escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la esencia y el contenido de la telenovela se mantienen intactos independientemente del país y el idioma en el que se transmita, lo cierto es que el melodrama sí sufre ligeras modificaciones en cuanto a los diálogos de los actores debido a que cada territorio realiza su propia traducción. Esto provoca, por ejemplo, que la carta que dejó escrita Kemal para Nihan justo antes de su muerte no sea exactamente la misma a la que salió al aire en España. Lo que cambia, no obstante, es la manera de expresar lo que se dice, más no el contenido. Mientras que en la carta que vimos en Univision, por ejemplo, Kemal dice ‘te echo de menos aún cuando estás a mi lado’, en la transmisión que se pudo ver en España Kemal también hace mención a su hija. "Os echo de menos incluso cuando estoy a vuestro lado", expresa. Así fue la carta ‘española’ de Kemal "Quién sabe cuándo leerás está carta. Escucho tu voz y la de Deniz dentro de casa buscándome, pronto llegaréis al jardín. Os echo de menos incluso cuando estoy a vuestro lado. Ya no me siento raro, me he acostumbrado porque tú eres mi aliento. Mientras tú respires yo no moriré. Como dijo Mevlana ‘si no estás dispuesto a morir por una persona jamás le digas que la amas’. Yo estoy dispuesto a morir por ti porque esto que siento no es solo amor, es un amor eterno".

