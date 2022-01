Amor dividido, nueva telenovela de Gabriel Soto, tendrá representación de la comunidad LGBTQ El melodrama de Televisa que se estrena este lunes en México abordará entre sus tramas temas tan profundos como la discriminación hacia las personas homosexuales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amor dividido Federico Ayos y Lambda García en Amor dividido | Credit: TELEVISA Edulcorada con una historia de amor principal que destaca la importancia del amor a la familia y el valor del esfuerzo, Amor dividido, la nueva telenovela de Televisa que protagoniza Gabriel Soto y que se estrenará este lunes 17 de enero en México, abordará temas tan profundos como la migración, la trata de personas y la discriminación hacia las personas homosexuales. El melodrama que produce Angelli Nesma tendrá representación de la comunidad LGBTQ a través de uno de sus personajes, Gabriel, interpretado por el argentino Federico Ayos. El actor de 29 años, que ha participado en exitosas telenovelas como Te acuerdas de mí y Médicos: línea de vida, se adentrará en esta historia en la piel de un joven homosexual que, por miedo al rechazo de su padre y de la sociedad, no encuentra el valor para salir del clóset. "Es un personaje que lo estoy disfrutando mucho por lo que conlleva. Tiene una circunstancia en particular que lo hace debatirse entre su vida, la vida con su papá, con su familia, con su amigo, entonces pasa algo ahí que lo va a hacer sumergirse en emociones bastante oscuras", adelantó el hijastro del actor Diego Olivera en una reciente entrevista para el programa de televisión Hoy. Federico Ayos Federico Ayos es Gabriel en Amor dividido | Credit: TELEVISA Aunque el actor no ha querido revelar más detalles sobre la trama que vivirá su personaje para mantener el factor sorpresa, todo apunta a que tendría una historia de amor con el personaje que interpreta el actor mexicano Lambda García, quien en la ficción será su mejor amigo. "Somos mejores amigos, eso sí se puede decir porque obviamente no vamos a spoilear la trama", avanzó por su parte Lambda en otra entrevista también con el programa Hoy. Lambda García Lambda García es Danilo en Amor dividido | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protagonizada por Soto, Eva Cedeño y Andrés Palacios, Amor dividido narrará la historia de Abril (Cedeño) y Max (Soto), dos personas que no tienen nada en común: ella es muy latina y él es muy 'gringo'. Para Abril la familia es su prioridad, mientras que para Max tener éxito en el mundo corporativo es lo más importante. Ella ama vivir en su pueblo y trabajar en el campo. Él, a pesar de ser mitad mexicano, ha olvidado por completo sus raíces y es feliz viviendo en un país del primer mundo. Difícilmente se podrían enamorar dos personas tan diferentes. Sin embargo, por distintas razones, ambos se ven obligados a vivir en la Ciudad de México y sus vidas comienzan a cambiar hasta unirlos en medio de la soledad y la decepción que les generó el abandono de sus parejas.

