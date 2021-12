Amor dividido: primeras imágenes y detalles de la nueva telenovela de Gabriel Soto El actor mexicano protagoniza junto a Eva Cedeño este melodrama que produce Angelli Nesma para Televisa y que verá la luz en México a principios del 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amor dividido Eva Cedeño y Gabriel Soto, protagonistas de Amor dividido | Credit: TELEVISA ¿Te imaginas tener una vida hecha y que de pronto el destino decida que todo tu mundo cambia? Este es el punto de partida de Amor dividido, la nueva telenovela de Televisa a cargo de la productora Angelli Nesma que protagonizan Gabriel Soto y Eva Cedeño. "Hay muchas historias dentro de la historia, pero en particular es la búsqueda de la unión de la familia y la adaptación de cada uno de los personajes a las circunstancias de vida que les toca vivir", avanzó recientemente sobre la trama el galán mexicano en una entrevista con PRODU. "Mi personaje se llama Max Stewart, él quedó huérfano de padre desde muy niño. Por las circunstancias de su vida tiene que regresar a México nuevamente después de 30 años y empieza a buscar a su familia, empieza a buscar a su padre, cómo murió, cómo fue que se alejaron y es bien bonito ver cómo empieza Max a reencontrarse con sus raíces", agregó. Eva Cedeño, por su parte, interpreta a Abril Moreno, una mujer de campo muy apegada a su familia que, pese a su falta de preparación, logra salir adelante gracias a su intuición e inteligencia. Eva Cedeño Eva Cedeño es Abril en Amor dividido | Credit: TELEVISA "Es una historia de una familia que por azares del destino decide moverse de su pueblo a la ciudad y en esta ciudad se ven envueltos en distintas dificultades donde la familia se tiene que separar de un país a otro", contó la también protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? (Univision). Historia Amor dividido es una adaptación de la telenovela colombiana Allá te espero, que aborda la importancia del amor a la familia e incentiva el esfuerzo como instrumento fundamental en la búsqueda del éxito y la consecución de los sueños. La trama reconoce que los humanos cometen errores, pero siempre pueden aprender de ellos, para superarlos y salir adelante. Gabriel Soto Eva Cedeño y Gabriel Soto, protagonistas de Amor dividido | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elenco En Amor dividido también participan Andrés Palacios, Arturo Peniche, Irina Baeva, José Elías Moreno, Eugenia Cauduro, Federico Ayos, Ligia Uriarte, Ramiro Fumazoni, Jessica Mas, Pedro Sicard, Lambda García, Laura Vignatti, Jorge Gallegos, Mara Cuevas, Ricardo Franco, Mar Bonelli, Pato de la Garza, Paulina Ruíz, Iker García, Sergio Madrigal, Elsa Ortiz y Fermín Zúñiga, entre otros. Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva trabajan juntos en Amor dividido | Credit: TELEVISA Estreno La telenovela se estrenará en enero de 2022 en México por Las Estrellas.

