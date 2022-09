Amor dividido ¡llega a Univision! La telenovela que protagonizan Eva Cedeño y Gabriel Soto ¡ya tiene fecha de estreno! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Eva Cedeño y Gabriel Soto, protagonistas de Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision A tres meses de la emisión de su último capítulo en México, donde se estrenó a principios de año a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas, Amor dividido llega por fin a Estados Unidos. La telenovela, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Gabriel Soto y Eva Cedeño, entrará durante las próximas semanas a formar parte de la programación de Univision. El melodrama, que "aborda la importancia del amor a la familia e incentiva el esfuerzo como instrumento fundamental en la búsqueda del éxito y la consecución de los sueños", ya tiene fecha de estreno. Amor dividido Eva Cedeño y Gabriel Soto, protagonistas de Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision ¿Cuándo se estrena? La telenovela, en la que también participan Andrés Palacios, Arturo Peniche, José Elías Moreno, Eugenia Cauduro y Gaby Rivero, entre otros, se estrenará el miércoles 5 de octubre. Amor dividido Eva Cedeño y Gabriel Soto, protagonistas de Amor dividido | Credit: TELEVISA ¿En qué horario? El melodrama se transmitirá a las 2 p. m., hora del Este, en sustitución de Contigo sí. Eva Cedeño Eva Cedeño interpreta a Abril en Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision Más sobre Amor dividido Bajo la producción de Angelli Nesma, Amor dividido sigue la historia de Abril (Cedeño) y Max (Soto), quienes aparentemente no tienen nada en común: ella es muy latina, él muy 'gringo'. Mientras que para Abril la familia es lo primero, para Max lo primordial es ser exitoso en el mundo corporativo. Ella ama vivir en su pueblo y trabajar en el campo. Él, a pesar de ser mitad mexicano, ha olvidado por completo sus raíces y es feliz viviendo en un país del primer mundo. Difícilmente estas dos personas podrían enamorarse, pero por distintas razones, ambos llegan, en contra de su voluntad, a radicar en la Ciudad de México y sus vidas comienzan a cambiar tajantemente, hasta unirlos en medio de la soledad y la decepción en la que los dejaron sus respectivas parejas. Gabriel Soto Gabriel Soto es Max en Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision "Es una historia de una familia que por azares del destino decide moverse de su pueblo a la ciudad y en esta ciudad se ven envueltos en distintas dificultades donde la familia se tiene que separar de un país a otro", contaba Cedeño meses atrás en una entrevista con PRODU. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tercera telenovela juntos Tras Vino el amor (2016) y Soltero con hijas (2019), Amor dividido vuelve a unir en un set de grabación a Soto y a su pareja Irina Baeva, quien interpreta a la antagonista de la historia. Irina Baeva Irina Baeva es Debra en Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision "No necesariamente por ser antagonista es villana", matizó en su día la actriz rusa.

