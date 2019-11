Qué actor de Amar a muerte estuvo en la boda de Claudia Martín y otras noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Y además el nuevo melodrama de Paulina Goto y Danilo Carrera cambia de título, Laura Carmine regresa a la televisión, El dragón estrena su segunda temporada por encima de El señor de los cielos (Telemundo)... ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Cambia de título Image zoom Instagram La nueva telenovela de Televisa que protagonizan Paulina Goto y Danilo Carrera cambia de nombre. La ficción que produce Rosy Ocampo ya no se llamará Vencer el silencio, como hasta ahora se le conocía, sino Vencer el miedo. Lo que no parece que vaya a cambiar es su fecha de estreno en México que se mantiene para el 20 de enero a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Regresa a las telenovelas Image zoom Instagram Laura Carmine Laura Carmine está de vuelta en los foros de grabación de Televisa San Ángel con una participación especial en Médicos, la nueva teleserie del productor José Alberto Castro que protagonizan Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas. La actriz interpretará en esta historia a una doctora de apellido Serrano. 2 de 11 Applications Ver Todo Sube su audiencia Image zoom Cortesía UNIVISION El dragón estrenó este lunes su segunda temporada por Univision ante 1,395,000 televidentes totales (P2+). La ficción logró imponerse a la superserie de Telemundo El señor de los cielos que promedió en su misma franja horaria 1,2 millones, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Inicia la cuenta atrás Image zoom Facebook La doña Si bien aún no se revela la fecha de estreno, Telemundo avanzó esta semana que la segunda temporada de su exitosa telenovela La doña se estrenará a principios del próximo año. Será en el mes de enero cuando la ficción que encabeza Aracely Arámbula comience a transmitirse en el prime time hispano en horario estelar. 4 de 11 Applications Ver Todo Continúa imparable Image zoom Cortesía UNIVISION Amor eterno, la telenovela turca que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, logró este lunes 25 de noviembre uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha tras promediar 1,790,000 televidentes totales (P2+). 5 de 11 Applications Ver Todo 15 años después... Image zoom Instagram Lorena Meritano La malvada Dínora Rosales (Lorena Meritano) y Juan Reyes (Mario Cimarro) de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes se reencontraron recientemente en Argentina, país natal de Meritano, a 15 años del final del melodrama. En el reencuentro también estuvo presente la novia de Cimarro, Broni. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nueva versión Image zoom Mezcalent La reconocida productora Carla Estrada iniciará durante las próximas semanas la preproducción de la que será la próxima telenovela estelar de Televisa: una nueva versión en formato serie de El privilegio de amar, la exitosa historia que encabezaron Adela Noriega y René Strickler en 1998. La ficción forma parte del ambicioso proyecto Fábrica de sueños tras La usurpadora, Cuna de lobos y Rubí y constará de 31 capítulos. 7 de 11 Applications Ver Todo Invitado especial Image zoom Instagram Cayetano Arámburo Cayetano Arámburo, quien diera vida a Mateo en Amar a muerte, fue uno de los contados actores de la exitosa telenovela de Univision que acudió el pasado fin de semana a la boda de la actriz mexicana Claudia Martín (Eva Carvajal). "Te quiero. Doña Eva se nos casó. Felicidades", escribió el intérprete junto a esta foto que compartió en sus redes. 8 de 11 Applications Ver Todo Se hará odiar Image zoom Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil interpretará a Andrea, una mujer clasista, ambiciosa y egoísta en la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida. El melodrama que protagonoiza José Ron se estrenará en México en 2020. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Festejada Image zoom Cortesía TELEVISA Hablando de Erika Buenfil... La actriz fue sorprendida días atrás durante las grabaciones de la telenovela por sus compañeros actores y equipo de producción con un festejo con motivo de su cumpleaños. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Qué actor de Amar a muerte estuvo en la boda de Claudia Martín y otras noticias ¡De telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.