Close

Altair Jarabo habla del fin de su relación de exclusividad con Televisa "Siento que es duro al principio [...], pero no ha sido malo para mí", se sinceró la actriz mexicana en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Altair Jarabo está a punto de cumplir 20 años ininterrumpidos de exitosa carrera como actriz, de los cuales aproximadamente tres lustros han transcurrido en Televisa. La intérprete de 34 años fue durante mucho tiempo artista exclusiva de la empresa mexicana, donde tuvo la oportunidad de participar en exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos, En nombre del amor, Abismo de pasión, Por amar sin ley y, más recientemente, Vencer el desamor. Como tantas otras actrices –la lista es interminable–, Jarabo también vio finalizada tiempo atrás su relación de exclusividad con Televisa. Aunque en un inicio no disponer de este privilegio la llenó de miedo, hoy la actriz ve lo sucedido como lo mejor que le pudo pasar a su carrera ya que las posibilidades de trabajo que ahora se abren son infinitas. Así lo reconoció Altair, quien tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, en una reciente entrevista con la reconocida periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, donde la actriz habló largo y tendido de su carrera y también de su lado más personal. Image zoom Altair Jarabo es Olga en Vencer el desamor | Credit: TELEVISA "Siento que es duro al principio, como hasta cuando uno termina una relación que dices: '¿Y ahora quién va a ser mi próximo amor?'", se sinceró Jarabo. "Pero no ha sido malo para mí, ahora hay muchas más opciones donde uno puede trabajar que antes, incluso hace un año y medio me fui a Colombia a hacer una serie y ahora mis perspectivas de trabajo son más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien da vida a Olga en el exitoso melodrama Vencer el desamor (Univision), aseguró que su relación con Televisa quedó en los mejores términos, tanto es así que sigue trabajando con la empresa a pesar de que ya no tiene una contrato de exclusividad que la ate a ella. "No ha dañado el matrimonio con Televisa tener una relación abierta", subrayó. "Con Televisa sigo trabajando y muy bien, insisto tengo más que agradecer que lamentar o que quejarme".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Altair Jarabo habla del fin de su relación de exclusividad con Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.