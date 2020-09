Altair Jarabo presume de su imponente look como 'villana' de Vencer el desamor La actriz mexicana lucirá un peinado de lo más chic en la piel de Olga, personaje que interpreta en la nueva telenovela de Televisa que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De villana, de buena, en drama, en comedia… Si hay una actriz versátil que cautiva al público con cada personaje al que da vida esa es Altair Jarabo. Desde finales de junio la intérprete de 34 años graba en México la nueva telenovela de Televisa Vencer el desamor, historia en la que tiene un rol antagónico como la tercera en discordia entre Claudia Álvarez y David Zepeda. En la ficción, Altair da vida a Olga, la esposa del personaje que interpreta Zepeda, quien ya ha sido pareja de la actriz mexicana en anteriores telenovelas como Abismo de pasión. Además de lucir cuerpazo, como ha dejado entrever la propia Altair en sus redes sociales, la recordada Victoria Escalante de Por amar sin ley mostrará un look de lo más rompedor. Image zoom Altair Jarabo La actriz, que tiene cerca de tres millones de seguidores solo en Instagram, compartió este martes varias imágenes en las que se deja ver con un peinado muy chic. Image zoom Altair Jarabo "Jugando a ser alguien más. La villana", escribió Jarabo junto a las imágenes. Image zoom Altair Jarabo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Producida por Rosy Ocampo, Vencer el desamor presenta la historia de Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) y Gemma (Valentina Buzzurro), quienes si bien no son de la misma familia ni clase social, tienen dos denominadores comunes: comparten una casa, carecen del apoyo de una pareja y llevan una vida de desamor. Image zoom Vencer el desamor Instagram Vencer el desamor Al enfrentar diversos problemas, como la viudez, la crianza de un niño con necesidades especiales, un embarazo no planeado y dificultades laborales, llegan a entender que el apoyo de sus compañeras es lo que podrá sacarlas adelante. La telenovela, que también cuenta con las actuaciones de Juan Diego Covarrubias, Emmanuel Palomares, Alfredo Gatica y Lourdes Reyes se estrenará en octubre en México.

