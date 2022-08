Altair Jarabo da el salto a Telemundo como protagonista: "Para mí es un sueño hecho realidad" La actriz mexicana protagonizará junto a Arap Bethke y María Elisa Camargo Juego de mentiras, la nueva serie original de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de tres lustros siendo uno de los rostros habituales de las telenovelas de Televisa, Altair Jarabo da el salto a Telemundo como protagonista. La actriz mexicana, quien ha dado vida a inolvidables villanas en exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos, En nombre del amor, Abismo de pasión y, más recientemente, Corazón guerrero, protagonizará junto a Arap Bethke y María Elisa Camargo Juego de mentiras, la nueva serie original de la cadena hispana que comenzará a grabarse esta semana en los estudios de Telemundo Center, en Miami. "Estoy feliz de esta invitación a colaborar en Telemundo. Yo venía con muchísimas ganas de trabajar aquí desde hace tiempo. [Estoy] muy contenta, sobre todo con este dream team, todo ese ensamble de gente talentosa, maravillosa que se ha reunido", expresó la intérprete de 36 años en una transmisión en vivo exclusiva a través de Instagram con People en Español. "Lo que sí les puedo decir es que no voy a ser villana. Ha sido una noticia que me da mucho orgullo compartir. Es un reto definitivamente, un personaje muy bonito". Altair Jarabo NO USAR- Altair Jarabo | Credit: Cortesía La actriz, quien supera los 3 millones y medio de seguidores en la red social Instagram, aseveró por medio de un comunicado de prensa enviado por Telemundo que esta serie "es un diamante en bruto". "Todo el equipo estamos ya puliendo esta joya que va a inspirar las emociones más lindas y memorables de nuestro público. ¡Gracias Telemundo! Para mí es un sueño hecho realidad". Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente California, Juego de mentiras sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana (Camargo) llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El elenco de la serie también incluye a Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Camila Nuñez, Patricio Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Bárbara Garófalo y la participación especial de Aylín Mújica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Altair Jarabo da el salto a Telemundo como protagonista: "Para mí es un sueño hecho realidad"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.