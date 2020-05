¡Qué calladito se lo tenía! Los padres de Altair Jarabo también pertenecen al mundo de las telenovelas

"La verdad es que a mí me tomó por sorpresa, más bien esta carrera me adoptó, yo me adapté a ella y descubrí un mundo padrísimo que me ha tratado muy bien y en el que he tenido mucha suerte y oportunidades, pero yo no era la niña chiquita que quería bailar y cantar. Al revés. Si me hubieran dicho a lo último que yo creía que me iba a dedicar era la actuación y de hecho le tenía pánico, pero pánico de que me dolía la panza, me daba mucho miedo", se sinceró Jarabo.