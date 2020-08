"Es lo más horrible que yo he pasado": Altair Jarabo se sincera sobre su reciente pérdida La actriz mexicana, que graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa Vencer el desamor, también habló sobre lo complicado que ha sido volver al trabajo con todas las medidas que se han implementado a raíz de la pandemia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Altair Jarabo no sabía lo que era el dolor verdadero hasta que hace poco más de un mes sufrió la pérdida de su abuelita. Así lo reconoció la propia actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo través de sus redes sociales, donde la guapa intérprete de 34 años se sinceró con sus fans sobre este doloroso suceso. Image zoom Altair Jarabo y su abuela Instagram Altair Jarabo "Sin duda alguna es lo más horrible que yo he pasado", expresó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y Abismo de pasión. "Antes de eso yo decía que lo peor que me había pasado eran terminaciones amorosas y cosas así, no sabía nada de la vida. Esas últimas semanas fue lo peor que yo he vivido", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa Vencer el desamor junto a David Zepeda, reconoció que "ha sido complicado volver a trabajar con todas las medidas" que se han implementado a raíz de la pandemia. "Tenemos que estar todo el tiempo con mascarilla y ensayar así. Muchas veces el ensayo queda padrísimo y el director nos dice que está padrísimo lo que hacemos porque en realidad no se ven las caras que hacemos (ríe) … Es bien complicado”, aseguró. Image zoom Altair Jarabo y David Zepeda graban Vencer el desamor Cortesía TELEVISA "Nos tenemos que lavar las manos a cada rato, desinfectar todo, ensayar todos tapados y a la hora de grabar ya nos quitamos las cosas y casi que aguantando la respiración. Pero nos hacen pruebas todo el tiempo. Hay semanas que he tenido hasta dos pruebas de COVID", compartió la también actriz del superdrama Por amar sin ley. Lejos de quejarse, Altair agradece poder tener trabajo en estos tiempos tan difíciles. Image zoom Altair Jarabo en Vencer el desamor Instagram Vencer el desamor "Vamos a tener que aprender a vivir así más responsablemente, más solidariamente y a que continúe la vida, a que continúen los trabajos, con medidas, con mucha precaución porque el bicho ahí sigue y todo parece indicar que va para largo", señaló la actriz. Vencer el desamor se estrenará en México en octubre por Las Estrellas.

Close Share options

Close View image "Es lo más horrible que yo he pasado": Altair Jarabo se sincera sobre su reciente pérdida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.