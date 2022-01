Altair Jarabo se enamorará del galán de Alejandra Espinoza La actriz mexicana interpretará a una "villanita" en Corazón guerrero, el nuevo melodrama de Televisa que marca el debut como protagonista de la carismática conductora de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Instagram El debut de Alejandra Espinoza como protagonista de la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero está cada vez más cerca. Será a finales de marzo cuando la actriz mexicana se apodere de Las Estrellas como la heroína de este melodrama en el que tendrá como pareja al actor mexicano Gonzalo García Vivanco, con el que ha tenido muy buena química laboral. Mariluz, su personaje, tendrá que sortear muchos obstáculos para poder tener su final feliz, entre ellos las villanías que le hará en la ficción la actriz mexicana Altair Jarabo, quien completa el triángulo protagónico de este melodrama que produce Salvador Mejía. "[Estoy] muy contenta de regresar ya a mi arena. Feliz y agradecida de que un productor como Salvador Mejía, que es tan importante, me llame a su equipo […] y es la mejor manera de empezar el año con trabajo, así que estoy feliz, emocionada y contenta", expresó la actriz mexicana en una reciente entrevista ante las cámaras del programa Hoy. Sobre el personaje al que da vida en la telenovela, la que fuera antagonista de exitosos melodramas como Abismo de pasión y Vencer el desamor adelantó que será "una villanita" que se enamora del personaje que interpreta Vivanco, el galán principal de la historia. Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Instagram Palomera Group "Tiene cierto grado de locura a partir de un trauma que vivió de niña y la lleva a no comprender muchas cosas del amor, de la vida, de la familia", avanzó Jarabo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que se casó el año pasado con el empresario de origen francés Frédéric García, reconoció estar viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. "Él me apoya mucho a que yo continúe con mi carrera, a que yo siga interpretando personajes, obviamente tendremos un pie aquí y cuando yo ya quede de vacaciones pasaré un tiempo cerca de su familia, etc. Pero a él le importa mucho seguirme apoyando", aseveró. "Yo no me quiero retirar, al contrario, tengo más ganas que nunca y en él veo un gran apoyo", dijo.

