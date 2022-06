Altair Jarabo se despide de la telenovela de Alejandra Espinoza y más noticias ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Altair Jarabo Credit: Instagram (x2) Mi fortuna es amarte (Univision) imparable en el prime time de la televisión hispana, Rebecca Jones con nuevo melodrama en puertas y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 5 imágenes! Empezar galería Se despide Altair Jarabo Credit: Instagram Altair Jarabo Altair Jarabo concluyó recientemente en México las grabaciones de Corazón guerrero, telenovela que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza, y así se despidió a través de las redes sociales. "La historia de Corazón guerrero se sigue entregando al aire, pero sus días de grabación llegan a su fin; así que Altair se despide con una gran sonrisa, pero Carlota continúa con sus manías un ratito más", escribió la actriz mexicana, quien aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que formaron parte de la telenovela. "Gracias", expresó. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Imparable Susana González Credit: Instagram Mi fortuna es amarte Mi fortuna es amarte registró este lunes 27 de junio uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha. La telenovela protagonizada por Susana González y David Zepeda, que Univision transmite a las 9 p. m., hora del Este, logró seducir a 1,782,000 televidentes (P2+) y 640 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según cifras de Nielsen. El melodrama se quedó a nada de doblar en audiencia al drama turco de la competencia, Amor valiente (Telemundo), que en su misma franja horaria promedió 904 mil televidentes (P2+). 2 de 5 Ver Todo Con nueva telenovela Rebecca Jones Credit: Instagram Rebecca Jones Rebecca Jones confirmó recientemente en una entrevista para el programa de televisión mexicano Hoy que formará parte del elenco estelar de la nueva telenovela que prepara José Alberto Castro, productor de éxitos como La desalmada y Corona de lágrimas. "Estoy supercontenta. Voy en la nueva novela del Güero Castro con un superpersonaje que se llama Lucía", avanzó sin dar muchos detalles. "Siempre había querido trabajar con él. Sus producciones son de una calidad increíble", agregó. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Recta final Corona de lágrimas Credit: Instagram Mane de la Parra Las grabaciones de la segunda temporada de Corona de lágrimas ya se encuentran en su recta final en México. La historia protagonizada por Victoria Ruffo y sus tres 'hijos', José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra, se estrenará en agosto en México por Las Estrellas. 4 de 5 Ver Todo ¿Por qué tan enojadas? Vencer la ausencia Credit: Instagram Así fueron captadas Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni este martes mientras grababan una escena de la telenovela Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Altair Jarabo se despide de la telenovela de Alejandra Espinoza y más noticias ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.