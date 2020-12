Close

Altair Jarabo se despide de Vencer el desamor Las grabaciones del exitoso melodrama de Univision concluyen este miércoles en México y David Zepeda estrena el vídeo oficial del tema musical que canta en la telenovela. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo principio tiene un fin y la participación de Altair Jarabo en la exitosa telenovela Vencer el desamor, que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este, no iba a ser la excepción. La actriz mexicana, quien interpreta a la ambiciosa arquitecta Olga en la historia protagonizada por Claudia Álvarez y David Zepeda, se despidió este martes de sus compañeros de foro, con los que estuvo conviviendo diariamente durante los últimos seis meses del año. "Último día de grabación. Rosy Ocampo [productora ejecutiva] gracias por tanto. Estoy feliz", escribió Jarabo junto a una imagen en la que aparece vestida de gala. Jarabo, quien está a punto de superar los tres millones de seguidores en Instagram, concluye así otro exitoso proyecto en su carrera, mismo que se encuentra actualmente en los primeros lugares de audiencia, tanto en México como en Estados Unidos. "Se acaba, pero algo me dice que tendremos más aventuras", expresó la actriz, dejando entrever que el melodrama podría tener una segunda temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Altair concluyó su participación el martes, la mayoría de los actores grabarán este miércoles sus últimas escenas, entre ellos Zepeda y Álvarez. "Ahora sí llegando a trabajar de mis últimos días. Mañana termino. Qué tristeza", expresó ayer Álvarez en sus redes sociales a tan solo un día de despedirse de Ariadna. Image zoom Claudia Álvarez y David Zepeda, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA "[Siento] mucha nostalgia", agregó por su parte Zepeda. "Te voy a extrañar mucho [refiriéndose a Claudia], personalmente compartimos momentos bien bonitos, siempre tú con una buena energía, una entrega siempre total, siempre sonriendo y siendo una tremendísima actriz", comentó el galán mexicano, quien acaba de estrenar en YouTube el vídeo oficial del tema musical que canta en la telenovela, 'Un millón de caricias'. El melodrama aún estará al aire en México hasta finales de febrero, lo que significa que en Estados Unidos aún le quedan aproximadamente tres meses al aire.

