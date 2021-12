EXCLUSIVA Altair Jarabo regresa a las telenovelas junto a Alejandra Espinoza: "Tengo confianza de que la pasaremos muy bien" La actriz mexicana compartirá set de grabación con la conductora de Univision en el nuevo melodrama de Televisa. "Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Altair Jarabo y Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent (x2) 2022 vendrá cargado de nuevas telenovelas, historias de amor que prometen seguir haciendo suspirar al televidente noche tras noche. Una de ellas es Corazón guerrero, título tentativo del melodrama que marcará el debut en Televisa como protagonista de Alejandra Espinoza. La telenovela, que comenzará a grabarse en México durante el primer trimestre del próximo año bajo la producción de Salvador Mejía (Triunfo del amor, Fuego en la sangre), contará también con la participación de uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, Altair Jarabo. "No puedo avanzar mucho, más que el hecho que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad", expresa la actriz mexicana en exclusiva para People en Español. "Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso", agrega la que fuera antagonista de exitosas telenovelas como Abismo de pasión y, más recientemente, Vencer el desamor. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Fotógrafo Alejandro Salinas Aunque nunca ha trabajado con quien será la protagonista de la historia, Espinoza, Altair está confiada en que ambas formarán un gran equipo de trabajo en el set de grabación. "Hemos coincidido en eventos, brevemente. Pero sé que es muy alegre y carismática", comenta Altair, quien cuenta con casi 3 millones y medio de seguidores solo en Instagram. "Tengo confianza de que la pasaremos muy bien", añade sin dudarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Jarabo y Espinoza, el elenco del melodrama estará conformado por Gonzalo García Vivanco, Gaby Spanic, Rodrigo Guirao, Sabine Moussier y Diego Olivera, entre otros.

