Primeras imágenes de Altair Jarabo como antagonista de la telenovela Corazón guerrero La actriz mexicana conforma junto a Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco el triángulo protagónico del nuevo melodrama de Televisa que produce Salvador Mejía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Credit: Instagram Altair Jarabo Tras algo más de un año alejada de los foros de grabación de Televisa San Ángel –su última telenovela fue Vencer el desamor (2020)–, Altair Jarabo está de regreso como parte del elenco principal de Corazón guerrero, la nueva telenovela de Televisa que produce Salvador Mejía y que cuenta con las actuaciones protagónicas de Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco. La actriz mexicana, que comenzó a grabar esta historia a principios de año en México, dará vida en este esperado melodrama a Carlota Ruiz Montalvo, una mujer egoísta y manipuladora que siempre consigue lo que quiere. Desde niña ha contado con el apoyo incondicional de su padre, a quien manipula con el trauma que sufrió de pequeña. Desde el primer momento se enamora de Jesús (Vivanco), sin tener presente que llegará una rival que le robará el amor de este. A modo de aperitivo, Altair compartió este martes en Instagram las primeras imágenes de su participación en esta telenovela que se estrenará en México a finales de marzo. Altair Jarabo Altair Jarabo es Carlota Ruiz Montalvo en Corazón guerrero | Credit: Instagram Corazón guerrero En las instantáneas, la actriz posa con algunas de las actrices con las que comparte set de grabación, entre ellas quienes serán sus hermanas en la ficción: Oka Giner y Karena. Altair Jarabo Altair Jarabo junto al productor Salvador Mejía y las actrices Oka Giner y Karena | Credit: Instagram Altair Jarabo "Sospecho que no van a poder dejar de ver ni un segundo de la historia a mis hermanas, a quienes solo en la ficción podría no querer", escribió junto a la foto. Altair también se dejó ver junto a Espinoza, quien será su rival de amores. Alejandra Espinoza Altair Jarabo y Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Altair Jarabo "Bienvenida, harás brillar muchísimo Corazón guerrero", aseveró Jarabo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la actriz presumió de la compañía de los tres guapos galanes de la historia: Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao, quienes serán hermanos en la ficción. Altair Jarabo Altair Jarabo y los actores Christian de la Campa, Gonzalo García Vivanco y Rodrigo Guirao | Credit: Instagram Altair Jarabo "¿Y qué decir de los hermanos Guerrero? Caballeros y lo más divertido de este mundo. Increíble compartir con ustedes", fueron las palabras con las que compartió la instantánea.

