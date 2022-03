El noble gesto de Altair Jarabo con Alejandra Espinoza en plena entrevista en México Además de una gran actriz, Altair es una excelente compañera de trabajo y así quedó demostrado este lunes con el noble gesto que tuvo con Alejandra en plena entrevista en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza realizó este lunes un tour de medios en México con motivo del estreno de Corazón guerrero, telenovela que marca su debut como protagonista. La carismática actriz y conductora mexicana estuvo platicando junto con sus compañeros Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en diferentes programas acerca de su participación en esta historia que produce Salvador Mejía, entre ellos el espacio radiofónico Fórmula Espectacular que conduce Flor Rubio. Precisamente, en este programa uno de sus colaboradores, el periodista y reportero mexicano Gabriel Cuevas, le reconoció a Alejandra que en su día le había "brincado" la noticia de su elección como protagonista del melodrama ya que ella era conductora. "Me gustaría preguntarte si te preparaste más como actriz porque cuando se dio a conocer justamente la noticia que tú ibas a estar en este proyecto pues como a que muchos nos brincaba porque tú en Estados Unidos has brillado como conductora, participaste en su momento en Rubí con un personaje chiquito, ¿te preparaste para protagonizar porque creo que de repente el peso va a estar fuerte, ¿no?", le preguntó el periodista, quien en su momento se mostró muy crítico cuando se dio a conocer a principios de año que ella sería la protagonista. Espinoza, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, hizo frente a la pregunta del también reportero con el carisma que siempre la ha caracterizado. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: Instagram Corazón guerrero "Yo tengo 4 años viviendo en Los Ángeles estudiando actuación, o sea mi trabajo principal es en la conducción, [pero] mi pasión siempre fue la actuación. Yo me mudé a Los Ángeles a estudiar no porque pensaba comenzar una carrera en actuación, sino simplemente porque siempre pensé en el dado caso que se me diera una oportunidad quiero sentirme preparada, entonces yo obviamente entiendo claramente que la gente como que sí les brinque de repente '¿y esta de dónde salió? ¿por qué está trabajando en esto…?', dijo sin poder terminar su respuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espinoza se vio entonces interrumpida por su compañera Altair Jarabo, quien en un arranque de nobleza absoluta no dudó en romper una lanza en favor de la conductora. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza; Altair Jarabo | Credit: Instagram (x2) "Déjanos interrumpir porque hay algo que no puede decir ella pero nosotros sí", comenzó compartiendo Jarabo. "La verdad es que lo está haciendo superbien, ella no lo va a decir pero lo está haciendo superbien, así que va a parecer que lleva actuando toda la vida". Un noble gesto que Alejandra no tardó en agradecer en vivo en el programa. "Muchas gracias", expresó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El noble gesto de Altair Jarabo con Alejandra Espinoza en plena entrevista en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.