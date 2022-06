Altair Jarabo, en exclusiva: "Siempre me he encontrado con personalidades pintorescas que interpretar y eso me llena de vida" La actriz mexicana, quien graba en México como antagonista Corazón guerrero, telenovela que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza, habla del reto que ha supuesto este nuevo personaje en su carrera y opina sobre el trabajo que está haciendo su compañera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía Tras dos décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas, Altair Jarabo suma una villana más a su extenso currículum con su participación antagónica en Corazón guerrero, melodrama que se transmite actualmente en México con gran éxito de audiencia y que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que Altair Jarabo diga 'sí'? Es una corazonada a la que le hago caso. Muchas veces también intervienen los tiempos y negociaciones para que todo se cuadre o no. En este caso correspondían perfecto al momento en cual yo me quería ocupar. ¿Cómo llega Corazón guerrero a tu vida? Fue invitación directa, fuimos a comer Salvador Mejía [el productor] y yo para platicar de la historia. Le agradezco mucho la confianza de haber depositado en mis manos al personaje. Su esposa Nathalie me dio de mis primeras oportunidades hace ya varios años y les tengo mucho cariño a ambos. Quizá esté personaje hace unos años o en mis inicios me hubiera resultado casi imposible o lo hubiera aceptado con mucho miedo — Altair Jarabo Cuando te hablaron del personaje y comenzaste a leer los primeros libretos, ¿qué fue lo primero que pensaste sobre el personaje y lo que te iba a implicar a ti como actriz interpretarlo? Pensé que los particulares de la producción me venían bien. Quería trabajar en Mexico a principios de año y me gustaba el elenco que se estaba conformando. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía Si tuvieras que ordenar las villanas a las que has dado vida de mayor a menor complejidad, ¿en qué posición situarías a Carlota? Quizá esté personaje hace unos años o en mis inicios me hubiera resultado casi imposible o lo hubiera aceptado con mucho miedo. A veces leo unas secuencias que me parecen superretadoras, al principio no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Pero aprendí que la magia de la televisión sí existe; así que con pláticas extensas con los directores y empujando un poco mi propia propuesta se han aterrizado muy bien. Hoy haría diferente algunos trabajos de hace unos años, por ejemplo . Y en cuanto a maldades con respecto a tus otras villanas, ¿en qué posición estaría? Probablemente de las más. ¿Por qué crees que los productores suelen pensar en ti para este tipo de personajes? (Ríe). Eso lo podrán revelar ellos en alguna entrevista. Altair Jarabo NO USAR- Altair Jarabo | Credit: Cortesía El cariño que te tiene el público es impresionante y no dejan de pedirte cada vez que inicia una telenovela como protagonista, ¿sueñas a día de hoy con protagonizar una telenovela? He protagonizado una serie en Colombia y me pareció una experiencia divertida. He interpretado también a la esposa frágil, engañada y maltratada, también la abogada empoderada e independiente. Siempre me he encontrado con personalidades pintorescas que interpretar y eso me llena de vida. Hoy haría diferente algunos trabajos de hace unos años — Altair Jarabo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hemos podido ver por lo que han compartido en las redes sociales que se ha creado un bonito ambiente de trabajo en Corazón guerrero, ¿cierto? Es muy cierto. Esta producción está llena de gente divertida, amable, respetuosa y con ganas de trabajar mucho. Eso lo valoro y agradezco cada vez más. Altair Jarabo Altair Jarabo, Alejandra Espinoza, Natalia Esperón y Sabine Moussier en las grabaciones de Corazón guerrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza ¿Conocías a Alejandra Espinoza? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ella? Me parece que hicimos una entrevista breve hace mucho tiempo. No me acuerdo si en Miami o en LA. Creo que lo está haciendo muy bien. Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

