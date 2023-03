Altair Jarabo llega a Telemundo con Juego de mentiras: "Mi personaje no es la protagonista débil ni tonta. Al revés" La actriz mexicana habla sobre su participación en este thriller que Telemundo estrena este martes y confiesa si notó muchas diferencias en la forma de trabajar con respecto a Televisa. Altair también habla del gran apoyo que recibió de su esposo mientras estuvo grabando esta historia en Miami. "Me hizo la vida más fácil y más bonita". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Altair Jarabo es Camila del Río en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO En verano del año pasado, Altair Jarabo se instaló en Miami para grabar Juego de mentiras, thriller que Telemundo estrena este martes a las 10 p. m., hora del Este. "La experiencia fue súper", cuenta a People en Español a días de su estreno la actriz mexicana, quien debuta en Telemundo con esta historia que protagoniza junto a María Elisa Camargo y Arap Bethke. "Encontrarnos en una nueva ciudad dentro de un nuevo juego social, dentro de un nuevo juego laboral nos hace querer hacer las cosas mejor, nos hace querer no repetir los errores del pasado, si es que hubo de lo que se puede aprender. Creo que todo lo que he aprendido en mi vida laboral y en mi vida personal trato de emplearlo siempre entre los nuevos retos y así fue", asevera. "Fueron 5 meses de un capítulo muy feliz en mi vida". Ya en matrimonio uno ya no toma decisiones necesariamente de manera singular, todo son acuerdos y le agradezco muchísimo a Fred que dijo 'por supuesto, vámonos los dos a Miami, yo te acompaño'. Me hizo la vida más fácil y más bonita — Altair Jarabo Altair, venías de participar en telenovelas de TelevisaUnivision, ¿notaste muchas diferencias en la forma de trabajar entre ambas empresas? Quizás detalles, quizás detallitos, pero nada que me haga expresar mal o de uno u otro lado. Al revés. Creo que en la vida cuando uno evoluciona revalúa qué se puede hacer mejor o qué estaba mejor antes. Redescubrir el rol que uno juega dentro de un equipo, de lo que puede aportar, de las maneras de arreglar las cosas, de la manera de expresarlas creo que siempre es bueno, siempre es enriquecedor y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Claro que fue un equipo nuevo, una familia nueva, una casa nueva, pero así es y me siento parte de. Altair Jarabo Altair Jarabo es Camila del Río en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Claro que fue un equipo nuevo, una familia nueva, una casa nueva, pero así es y me siento parte de — Altair Jarabo ¿Cómo te organizabas con tu esposo? ¿Él también pudo viajar contigo? Sí y se lo agradezco inmensamente. Ya en matrimonio, en familia, uno ya no toma decisiones necesariamente de manera singular, todo son acuerdos, colaboraciones y le agradezco muchísimo a Fred que dijo 'por supuesto, vámonos los dos a Miami, yo te acompaño'. Claro que viajó a México y viajó a Francia durante esa temporada, pero siempre procuraba llegar conmigo cuanto antes. Conoció a mis amigos, se hizo muy querido, se hizo muy valorado entre el equipo, cosa que yo siempre supe que iba a pasar y se lo agradezco. De verdad que me hace desear que cuando yo colabore con sus intereses, con sus pasiones va a ser con el mismo amor con el que él me ayudó a mí y me hizo la vida más fácil y más bonita. Juego de mentiras Altair Jarabo y su esposo | Credit: TELEMUNDO Hablemos de Camila, tu personaje, ¿cómo es ella? Camila es un personaje de mucha nobleza, de mucha fortaleza, también de ternura. Pero que ha vivido con una venda en los ojos hasta cierto punto porque no ve la realidad de la naturaleza de su familia, de sus alcances, de sus prioridades, como que ella consciente o inconscientemente decidió buscarse otra profesión, buscar donde emplear su tiempo y sus intenciones en una fundación. Y encuentra el amor dentro de un ecosistema muy ponzoñoso, muy lleno de intrigas, de mentiras, de información falsa, de apariencias, entonces saber en quién confiar y en quién depositar el amor no es tarea fácil, aun así lo defiende, no sin sacrificios, no sin dudas, no sin consecuencias, pero es una persona de una pieza, valiente y encuentra una fortaleza gracias al amor que no sabía que tenía. Creo que Camila es más noble que yo (ríe). Pero también es fuerte, también es leal, también es decidida y no le importa lo que piensen los demás como a mí — Altair Jarabo Altair Jarabo Altair Jarabo es Camila del Río en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO ¿Qué tiene Camila de Altair Jarabo? Creo que actuar es jugar a ser otra persona con otros sets de valores, de maneras de expresar, de prioridades que buscar. No necesariamente tiene que parecerse a ti el personaje para interpretarlo. Obviamente habiendo dicho eso muchos se nos parecen, empezando desde el físico por supuesto, aunque no deberían compartir del todo con nosotros la corporalidad, la manera de moverse, de ocupar un espacio, de hacer movimientos yo le presté la mía a Camila y nos parecemos mucho en esa categoría por supuesto. Ella creo que es más noble que yo (ríe). Pero también es fuerte, también es leal, también es decidida y no le importa lo que piensen los demás como a mí. Creo que ella va por lo que ama, va por lo que le interesa, va por lo que quiere, lo defiende a capa y espada y lo que suceda afuera de ese mundo no le importa como a mí. ¿Cómo definirías Juego de mentiras? Tiene un formato que no es el que estamos acostumbramos a ver, ni siquiera hablando de los personajes porque son más complejos que el bueno, que la mala, que el amante, que la esposa… Todos toman decisiones y afrontan las consecuencias de sus actos con diferentes criterios, con diferentes intereses. Mi personaje, que es Camila del Río, no es la protagonista débil ni boba. Al contrario. Se va descubriendo, se pregunta cómo fue ciega ante muchas situaciones de su familia y de la vida. En medio de todo esto descubre el amor, pero dentro de muchas mentiras, muchas sorpresas, muchas intrigas. Los sets de grabación son supermodernos, son de los mejores en el mundo, me atrevo a decir. Los lentes que compraron para esta serie en especial son de primerísimo nivel — Altair Jarabo Altair Jarabo Altair Jarabo es Camila del Río en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué fue lo que más te atrajo a la hora de aceptar la serie? Desde que supe de su existencia lo quería y lo perseguí y bueno felizmente y orgullosamente lo obtuve. Obviamente yo respondo por mi trabajo, pero insisto en que son muchos los que han enriquecido Juego de mentiras con su gran talento, con incluso detalles técnicos muy importantes. Los sets de grabación son supermodernos, son de los mejores en el mundo, me atrevo a decir. Los lentes que compraron para esta serie en especial son de primerísimo nivel, de verdad que estamos trabajando con los mejores del mundo, así me siento y se ve en pantalla.

