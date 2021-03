Close

El día que Altair Jarabo se enojó con su compañero en Por amar sin ley La actriz mexicana rememoró en compañía del actor en una transmisión en vivo lo sucedido entre ambos en el set de grabación de la exitosa telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin haber protagonizado nunca una telenovela, Altair Jarabo ha logrado convertirse en una de las actrices de su generación más queridas por el público. Pero, además de talentosa y carismática, la que fuera antagonista de exitosas telenovelas de Televisa como En nombre del amor, Abismo de pasión y Vencer el desamor es una excelente compañera de trabajo que respeta y ama profundamente su oficio. La intérprete de 34 años ha hecho grandes amistades en un set de grabación a lo largo de su exitosa carrera, compañeros que han pasado a formar parte de su círculo de amigos, como José María Torre, con quien trabajó en el exitoso superdrama de Televisa Por amar sin ley. Sin embargo, las largas jornadas de trabajo y la intensa convivencia generan roces hasta en las mejores familias y eso precisamente es lo que les llegó a pasar a los actores. Así lo revelaron Altair y José María en una transmisión conjunta en vivo en Instagram, donde ambos recordaron el día que la actriz mexicana se enfadó en Por amar sin ley. "Altair una vez se enojó conmigo porque yo soy muy molestón", confesó Torre. Image zoom Altair Jarabo y José María Torre | Credit: Mezcalent "Cuando tú naces y creces en una familia de 10 hermanos –11 conmigo– es que es el pan nuestro de cada día, te molestas con uno, te molestas con el otro, haces equipo con otro… Entonces obviamente ese es como mi ADN justo, soy muy molestón y la verdad es que tuve la fortuna que solamente en dos temporadas una vez se enojó conmigo nada más", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor explicó que el suceso ocurrió durante una jornada de grabación de la telenovela en la que Altair se encontraba ensayando una escena y él trató de grabarla con el teléfono móvil. "Normalmente Altair cuando estamos antes de una escena, siempre volteas a verla y está así, está entre repasando sus diálogos, también los míos, como que dice todo. Y una vez lo estaba grabando justamente y se dio cuenta y bueno…", detalló el actor mexicano. "Se arrechó la mexicovenezolana y obviamente no pude subir el vídeo, pero bueno fue un gran momento. Estuvimos 13 meses grabando sin parar, entonces obviamente tenía que pasar de todo". A lo que Altair agregó entre risas: "Fue un enojo muy tontón. Nos arreglamos enseguida".

