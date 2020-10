Close

¡Más que compañeros de trabajo! Altair Jarabo y David Zepeda presumen de su hermosa amistad Los actores, que vuelven a trabajar juntos en la telenovela Vencer el desamor, se han intercambiado unas bellas palabras a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La primera vez que Altair Jarabo y David Zepeda compartieron foro de grabación fue en la telenovela Abismo de pasión (2012), historia en la que sus personajes fueron pareja. Desde entonces, y ya han transcurrido casi diez años, los actores no han dejado de trabajar juntos en diferentes melodramas, entre ellos Mentir para vivir (2013) y Por amar sin ley (2018). Ahora el destino ha vuelto a reunirlos nuevamente como pareja de ficción en la recién estrenada telenovela Vencer el desamor, que debutará en Univision el 9 de noviembre. Los actores no pueden estar más felices de volver a compartir elenco ya que, además de la excelente relación profesional que tienen, los une una amistad muy bonita. Image zoom David Zepeda y Altair Jarabo en Vencer el desamor Instagram David Zepeda Así lo prueban los recientes mensajes que ambos se intercambiaron en Instagram. "El más feliz de compartir set a tu lado. Espectacular compañera, actriz, amiga… En una producción tan especial como Vencer el desamor", escribió Zepeda junto a varias imágenes en las que aparece en el set de grabación de la telenovela en compañía de Altair. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso mensaje al que la actriz de 34 años no tardó en reaccionar. "Compartimos mucho. Eres un rey en la vida real, no solo en la ficción. Encantada de ser tu cómplice una vez más. Te quiero", comentó Jarabo. Image zoom Altair Jarabo y David Zepeda en Vencer el desamor Instagram David Zepeda Pero el asunto no quedó ahí. Altair, quien tiene cerca de tres millones de seguidores en Instagram, también dedicó al galán mexicano una publicación en Instagram. "Qué felicidad que nuestro trabajo nos haga coincidir una vez más. Contar con tu caballerosidad, tu sentido del humor y el mejor compañerismo del mundo hacen de Vencer el desamor un gran proyecto para compartir", escribió la intérprete mexicana. A lo que Zepeda respondió: "Eres una bella y me encanta trabajar contigo. Te adoro Jarabo".

