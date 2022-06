Altair Jarabo, en exclusiva: "Frédéric es muy inteligente y ha sabido adaptarse [a mis largas jornadas de trabajo]" La actriz mexicana, quien graba en México la telenovela Corazón guerrero, cuenta cómo está siendo la experiencia de compaginar por primera vez el trabajo con su matrimonio y confiesa lo que planea hacer para consentir a su pareja una vez que finalicen las grabaciones del melodrama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía Altair Jarabo lleva casi dos décadas desarrollando su carrera como actriz en la pequeña pantalla, pero esta es la primera vez que la intérprete mexicana graba una telenovela, en este caso Corazón guerrero, siendo una mujer casada en la vida real –Altair contrajo nupcias el verano pasado con el empresario francés Frédéric García–. En entrevista con People en Español, la que fuera antagonista de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos y Abismo de pasión nos cuenta cómo ha sido la experiencia de compaginar ambas facetas y nos revela qué opina su esposo de su trabajo. Es la primera telenovela que grabas estando casada, ¿cómo te has adaptado a esta nueva dinámica que implica el combinar el trabajo con tu matrimonio? Consideramos importante que cada quien tenga su luz, sus metas que cumplir y su espacio. Se ha combinado todo afortunadamente para que él siga viendo sus responsabilidades e intereses de manera remota mientras estamos en México. Pero ambos tratamos de sumar y ayudar a los propósitos de la pareja. ¿Ha sido más fácil o más difícil de lo que esperabas? No. Justo como lo imaginé y como lo quería. La verdad es que no hubiera podido avanzar en una relación de pareja con alguien que no lo viera así. Por eso nunca lidié con hombres celosos o posesivos. Jamás hubieran avanzado en mi vida o yo en la de ellos. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía Las grabaciones de una telenovela son muy demandantes, ¿cómo lo está viviendo tu esposo? Él es muy inteligente y ha sabido adaptarse, sobre todo sabiendo que son temporadas muy duras que vienen seguidas de un periodo donde estaré más tranquila. Sigue siendo un gran acto de amor que encuentre la paciencia y el modo de que todo funcione. [Mi esposo] fue conmigo a una grabación y le pareció interesante. Era importante que conociera cómo se ve un día de mi trabajo y cómo son mis actividades — Altair Jarabo Imagino que el fin de semana lo aprovecharán al máximo Sí. Son casi sagrados y en gran medida, ya que entre semana estoy complicada, le dejo a él organizar y priorizar que es lo que más le gustaría hacer: si quedarnos en la casa a ver películas o salir a ver amigos u organizar un viaje relámpago a algún lugar. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía ¿Frédéric te ha acompañado alguna vez a una grabación? Fue conmigo a una y le pareció interesante. Todos fueron muy amables con él y era importante que conociera cómo se ve un día de mi trabajo y cómo son mis actividades. Que pueda imaginarme cuando le cuento que estoy esperando en el camerino, platicando con alguna persona en particular. Hicimos una fiesta en la casa y conoció a gran parte de mis compañeros, eso ayudó mucho. Por acompañarme en mi proyecto, él ha extrañado mucho a sus seres queridos, así que me gustaría consentirlo con una temporada allá [en Francia] — Altair Jarabo ¿Él suele ver la telenovela? Ha visto algunos capítulos, pero hasta comienzos de esta época era completamente ajeno al mundo de la televisión latinoamericana. Eso lejos de molestarme, me parece refrescante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que fue ayer cuando se estaban casando en Francia y ya han transcurrido 8 meses, ¿qué balance haces de este primer año como esposa de Frédéric? Me siento en realidad con los mismos retos que antes, pero mejor acompañada que nunca. Altair Jarabo Credit: Cortesía Cuando terminen las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero ¿te quedarás en México o pasarás una temporada en Francia? Por acompañarme en mi proyecto, él ha extrañado mucho a sus seres queridos así que me gustaría consentirlo con una temporada allá. ¿Cómo llevas ya el francés, que sabemos que lo estabas aprendiendo? Progresando, pero sigo un poco penosa para la pronunciación. Aunque he avanzado bastante.

