Almila Ada y Neslihan Atagül, las guapas actrices turcas que arrasan en las telenovelas Por Alma Sacasa

Almila Ada y Neslihan Atagül las guapas actrices turcas que tienen a la audiencia enamorada.

Almila Ada La actriz de 25 años y originaria de Estambul comenzó a actuar alentada por un director de reparto. Incluso tuvo un papel en la película de Marvel Avengers: Age of Ultron, en el que interpretaba el personaje de Scarlett Johansson de niña.

Cennet Se ha hecho famosa por su papel como Cennet Yilmaz en la novela Cennet, de Telemundo, que protagoniza junto al actor turco Berk Atan.

Su proyecto más reciente Protagonizó el cortometraje The Strange Story of a Shining Pearl, que fue seleccionado para el Festival de Cine de la Moda de Los Ángeles este año.

En portada Además de sus proyectos de actuación, Ada ha aparecido en muchas portadas, como la de esta revista turca, Formsanté, en marzo.

Su cabello Es embajadora de una marca de productos para el cabello.

Su pasión Estudió ballet en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul por un tiempo y completó su educación en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, así como en Londres. Ahora es dueña de su propio estudio.

Su amor Ada es muy privada con su vida personal, pero a veces comparte fotos de su novio, con quien recientemente celebró un año de noviazgo.

Neslihan Atagül La actriz de 27 años también nació en Estambul y debutó en la serie de televisión Yaprak Dökümü en 2006.

Su papel más conocido Se ha hecho popular gracias a su papel de Nihan Sezin en la telenovela Amor eterno (Univision) junto al actor turco Burak Özçivit.

Sus proyectos Atagül lanzó un proyecto digital con su esposo el mes pasado.

En todas las revistas Al igual que Almila Ada, la actriz aparece en muchas portadas de revistas, como la que hizo para la edición turca de Marie Claire.

Imagen también igual que Ada, Atagül promueve productos para el cabello.

Sus actividades Le gustan actividades al aire libre como el piragüismo.

Su esposo Después de conocerse en el set de la serie Fatih Harbiye en 2013, se casó con el actor turco Kadir Doğulu -que es 10 años mayor que ella- en 2016.

