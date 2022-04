Durante los últimos 11 años de su vida –concretamente desde que anunció su retiro del medio artístico y de la vida pública en general– Allisson Lozz ha tratado de enterrar para siempre su pasado como actriz de telenovelas debido a la dolorosa experiencia que vivió durante su infancia y adolescencia en los foros de grabación de Televisa San Ángel. Pero, ahora que tiene presencia en las redes sociales y acude a eventos como directora senior global de una importante marca de productos cosméticos, a la que fuera protagonista de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor no le está resultando nada fácil dejar atrás ese pasado que tanto quiere olvidar ya que constantemente hay personas que la reconocen y la tratan como si todavía fuera artista.

"Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: '¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?", dijo entre lágrimas la exestrella de Televisa en una reciente transmisión en vivo en Instagram. "Yo sé que ustedes no tienen la culpa de todo lo que yo viví, pero no por eso yo voy a sacrificar mi paz mental, mi tiempo con mi familia".

Allisson reconoció que ahora que ha empezado a acudir a eventos presenciales multitudinarios dentro de la compañía en la que trabaja ha vivido muy malas experiencias al respecto.

Allisson Lozz Allison Lozz | Credit: Instagram Allisson Lozz

"Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: 'Yo te sigo en tus redes sociales'. Entonces es como que 'ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas'. entonces eso no está bien. De hecho, me mandaron una cartita que decía que me debo a los fans, me debo a la gente que me admiraba antes. Y se enojaron tanto porque yo no me quise tomar una foto porque estábamos en pleno programa", compartió la exestrella de Televisa.

Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo — Allisson Lozz

"También tuvimos una experiencia mi hermanita y yo que nos jalonearon bien feo en pleno programa. Tan aferradas estaban a que nos tomáramos foto que nos jalaron a las dos. Que me jaloneen a mí es una cosa, que jaloneen a mi hermana no, o sea no", agregó.

"Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo".

Yo sentía 'no le importo a mis padres, no le importo a los productores, no le importo a nadie' — Allisson Lozz

Allisson, que está a punto de alcanzar los 300 mil seguidores en Instagram, admitió que para ella no es plato de buen gusto recordar todo lo que vivió en su etapa como actriz.