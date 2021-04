La desconocida vida de Allisson Lozz como testigo de Jehová

El origen. La exactriz –hoy madre de dos niñas: London Rose y Sydney– explicó meses atrás en una transmisión en vivo en Instagram qué fue lo que la llevó a acercarse en su día a este grupo religioso. "Cuando tenía yo 15 años y pregunté [a mi antigua religión], ahora sí que eran preguntas que tal vez una niña de esa edad no se hacía, pero yo quería saber y lo que me contestaron fueron: 'Son los misterios de Dios'. Y a mí eso me enojó. Yo dije: '¿Cómo van a ser los misterios de Dios esto y esto y por qué misterios?'. Y cuando empecé a estudiar con los Testigos de Jehová se me abrió el mundo porque me enseñaron que no había misterios. Dios no es un Dios misterioso, nada de lo que pasa en este mundo es un misterio. Él realmente quiere que nosotros sepamos todo y no nos lo dice en misterios ni nos lo dice escondidito en la Biblia", aseveró. "Cada religión tiene su manera de pensar, pero no importa lo que piense una religión, importa lo que piense Dios y Dios nos dejó lo que es en la Biblia y, como siempre les digo, no se basen un solo texto. Para uno saber la realidad tiene que conocer la vida de Jesús en la tierra, cómo pensaba, todo lo que hacía, cuántas veces dijo esa creencia, cómo está traducida la Biblia... No creerle a nuestro líder religioso. A nosotros nos mandó Dios la Biblia para todos, para que todos de verdad pudiéramos investigar y entender lo que es".