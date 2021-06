Allisson Lozz destapa "uno de los precios" que tienen que pagar las actrices en Televisa y que ella sufrió en su propia piel La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor ha vuelto a sincerarse sobre su pasado en el mundo de los melodramas. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En su nueva vida como mamá, esposa y testigo de Jehová tras más de una década alejada del mundo de la actuación, Allisson Lozz no suele hablar de su pasado como actriz. "No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender, pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles", se sinceraba meses atrás con sus seguidores a través de su cuenta de negocios en Instagram. Pero cada vez que cuenta algo sobre su vida pasada como protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Al diablo con los guapos y En nombre del amor no deja indiferente a nadie. Hace unos días, la actriz era cuestionada por lo 'maltratado' que luce actualmente su cabello en comparación con la larga y saludable cabellera negra que lucía en sus melodramas. "Muchos me dicen: 'Tenías tu pelo precioso, ¿qué le pasó? Tienes ahora tres pelitos'". Y sí tengo tres pelitos. Pero lo que no saben es que en Televisa todas usamos pelucas", reveló la retirada actriz, quien ahora trabaja para una reconocida marca de productos cosméticos. Allisson, quien posee cerca de 200 mil seguidores en Instagram, explicó que el uso diario de la plancha sobre su pelo durante 7 años consecutivos terminó por pasarle factura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi pelo siempre ha sido chino, no lacio, y cuando te lo están planchando por 7 años seguidos, imagínense el pelo muere totalmente. Es uno de los precios que pagamos todas", aseveró. Allisson Lozz Allisson Lozz, antes y ahora | Credit: Mezcalent; Instagram Allisson Lozz "Todas usamos bastantes pelucas porque el cabello no aguanta tanto", admitió.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Allisson Lozz destapa "uno de los precios" que tienen que pagar las actrices en Televisa y que ella sufrió en su propia piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.