"Estaba sola y con mucho dolor": Allisson Lozz a 10 años de su retiro de las telenovelas La protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor rompió el silencio tras una década alejada del mundo de la actuación. Por Moisés González

A 10 años de su retiro del mundo de la actuación, Allisson Lozz no guarda los mejores recuerdos de su etapa como protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Al diablo con los guapos y En nombre del amor. "No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles", se sinceró recientemente con sus seguidores la exactriz mexicana en sus redes sociales. No creo regresar ya nunca, ¿por qué? Necesitaría todo un libro en blanco para enumerar las razones, pero todo se engloba en que ahora soy muy feliz. Allisson, quien ahora es fotógrafa y vendedora de productos cosméticos, no cambiaría por nada del mundo la tranquila y feliz vida que lleva en este momento. "No hay punto de comparación. Antes estaba sola y con mucho dolor; muy joven y muy enferma. Ahora sigo enferma por tanto que trabajé en mi infancia y adolescencia bajo mucho estrés y comiendo muy mal, pero hoy tengo a mi Dios, a la hermandad más hermosa JW, una familia y una incomparable esperanza", aseveró.

Allisson Lozz en Al diablo con los guapos

La inolvidable Mili de Al diablo con los guapos reconoció que nunca soñó con ser actriz y protagonizar telenovelas, por lo que no es una profesión que extrañe. "Me encantaba cantar, pero realmente ser actriz nunca fue mi sueño. Es algo que se dio, pero lo que amo es cantar y lo sigo haciendo", aseveró la exestrella de telenovelas.

Allisson Lozz en En nombre del amor

¿Pero será que existe una posibilidad por pequeña que sea de que algún día la volvamos a ver en pantalla como tanto ansían sus incondicionales fans? "No creo regresar ya nunca, ¿por qué? Necesitaría todo un libro en blanco para enumerar las razones, pero todo se engloba en que ahora soy muy feliz", respondió. Sobre su nueva profesión como consultora de belleza Mary Kay que compagina con su otra pasión, la fotografía, la retirada actriz comentó que le hace feliz.

Allisson Lozz, su vida actual

"Casi todo lo que hago lo hago por esa misma razón, que me haga feliz. Es un privilegio que muy pocos se pueden dar: trabajar en algo que realmente te guste", dijo.

