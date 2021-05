Allisson Lozz gana "mucho" más dinero ahora que cuando protagonizaba telenovelas "Cuando digo que gano más de lo que jamás gané en Televisa no es que gane las millonadas, pero es que en Televisa yo no ganaba casi nada", aseveró la retirada actriz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor, Allisson Lozz llegó a ser una de las protagonistas de Televisa más exitosas. Pero hace más de una década, en plena cúspide de su carrera artística, la exactriz mexicana decidió dejarlo todo atrás para iniciar una nueva vida lejos del medio artístico tras convertirse en testigo de Jehová. Aunque estuvo durante más de una década sin trabajar debido al trauma que le generó su paso por el mundo de la interpretación, hoy Allisson es directora senior de una empresa de productos cosméticos, a la que se unió en abril del año pasado como consultora de belleza. "Yo inicié por mi hermana Azul, ella es mi directora senior. Yo la veía muy bien, muy contenta y todo, pero yo decía: 'No, yo no tengo tiempo para eso'. Yo estaba medio traumis con mi trabajo anterior. Imagínense, yo tenía 10 años ya sin trabajar, un poquito más, casi 11, y yo decía: 'Ay no, trabajar no, gracias a mi Dios que tengo un esposito bien trabajador y que no tengo yo que trabajar y estoy bien a gusto y no'. Yo recordaba el trabajo sinónimo a estrés, sinónimo a no ver a mi familia, sinónimo a estar agotada, tener tiempo cero para la espiritualidad, entonces yo decía 'no'. Para mí como que en mi mente todo el trabajo era así. Yo tenía ese miedo, pero también yo quería hacer algo diferente, quería sentirme más realizada en algo, entonces dije: 'Voy a entrar a hacerlo y voy a abrir mis redes sociales'", se sinceró la exactriz sobre sus inicios en la empresa. Allisson Lozz Allisson Lozz en 2008 cuando protagonizó En nombre del amor | Credit: Mezcalent Por sorprendente que parezca, la también protagonista de la exitosa telenovela infantil Misión SOS gana mucho más dinero ahora que cuando encabezaba exitosos melodramas. "Cuando digo que gano más de lo que jamás gané en Televisa no es que gane las millonadas, pero es que en Televisa yo no ganaba casi nada", reconoció. "Yo me acuerdo que me salía para ayudar a mi familia y se acabó. Yo no tenía para más. Ahí se acababa todo. Y de verdad en Mary Kay yo gano mucho mejor de lo que ganaba cuando era actriz", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque apenas lleva un año en la empresa, Allisson ha logrado escalar en muy poco tiempo posiciones, llegando a liderar actualmente un equipo de chicas a las que asesora. "Mucha gente dice: 'Has llegado hasta donde estás porque mucha gente te sigue y mucha gente entra a tu equipo'. Prácticamente me dicen que yo no hice nada, que yo no lo trabajé [pero] sí me costó bastante", admitió la mamá de London Rose y Sydney. "Pero se logra con perseverancia", añadió.

