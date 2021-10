"Tal vez les dé pena a ellos decirlo por eso mejor prefiero no hablar mucho de ellos, pero realmente mis amigos, todos mis compañeros, muchos hasta la fecha siguen pagando renta. No tiene nada de malo pagar renta, pero no es como lo que el sueño de ser artista les dice".

"Realmente no es que yo ganara la baba, o sea no, no, pero realmente no era mucho. Literalmente vivíamos al día. Entonces cuando yo digo que gano más aquí no es que sea millonaria, no, para nada, pero gano para estar a gusto y sobre todo en un trabajo [en el que] no importa si tengo insomnio. Yo me puedo levantar tarde, o sea imagínense ahorita empecé mi trabajo ya tarde porque anoche no pude dormir", compartió la retirada actriz.