Las confesiones más dolorosas de Allisson Lozz sobre su pasado en las telenovelas: "Durante 10 años yo no hablé de esto porque no podía, estaba por contrato"

En 2009, en plena cúspide de su carrera, Allisson Lozz sorprendió a todos al anunciar su retiro del medio artístico. Desde entonces, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor ha intentado enterrar su pasado como actriz debido al sufrimiento que le genera recordarlo. La exartista hizo, sin embargo, una excepción durante una reciente transmisión en vivo en Instagram y reveló con mucha tristeza en su rostro algunas de las experiencias más dolorosas que vivió en su día en los foros de grabación de Televisa San Ángel.

Etapa infantil

De niña yo sufrí un montón. Las novelas infantiles eran una cosa... Que por eso se cerró Televisa Niños porque era algo excesivo. No había tiempo ni de estudiar ahí. Yo nunca fui a la escuela regular, también es algo que nos prohibían decir. Pero la realidad es que no había tiempo de ir a la escuela. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Diego González, que ahora es Diego Boneta, él sí tenía dinero para llevar una tutora para que estudiara. Dinero

Yo ganaba bien poquito. Yo trabajaba diario porque siempre fui con personajes principales y ganaba tan poquito. Ganaba una quinta o a veces hasta una décima parte de lo que ganaba alguien, un actor o una actriz, que trabajaba dos o tres veces por semana y yo trabajaba hasta los domingos y ganaba bien poquito, entonces a mí eso se me hacía injusto. A veces yo no tenía ni dinero para comprar mis vestidos de noche para ir a alfombras rojas. Realmente yo no tenía ningún tipo de lujos y la verdad es que ni tiempo tenía. Sin descanso

Yo durante 10 años estuve entrando y saliendo de una novela tras otra y no tenía tiempo de nada y si tú dejas de trabajar dejas de tener dinero, entonces dejas de comer. No acababa una novela cuando yo ya estaba para otra y era la urgencia que yo tenía de mantener a mi familia, de tenerles un lugar donde vivir, de tener un techo para ellos. Eso que uno carga durante tantos años siendo una niña a veces eso lo marca a uno.

Se sentía sola

La relación que yo tenía con mi papá era muy nula, casi no teníamos mucho contacto hasta después ya cuando me retiré, y la relación con mi mamá también era muy triste, era otra cosa totalmente a la que es ahora. Y yo me sentía bien sola, bien abandonada, yo sentía 'no le importo a mis padres, no le importo a los productores, no le importo a nadie'". Su peor experiencia

En nombre del amor yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Yo lloraba ahí diario, era un abuso impresionante. Si yo me sentía enferma a mí me gritaban. Yo tuve un asistente ahí que me quería mucho y yo la quería con todo mi corazón, era como una mamá –ella tenía una hija de casi de mi edad– y la despidieron por cuidarme, por ver por mi salud. Ellos pagaban la asistente, obviamente yo no tenía para pagar esa asistente. Fue bien duro cuando la despidieron porque ella era la única persona que yo tenía ahí cerca que yo sentía como mi familia, que yo si estaba enferma ella me iba a defender y de repente llega llorando y me dice: 'Me despidieron porque te cuido'. No sufrió abusos sexuales

Muchos de ustedes me preguntan si sufrí abusos sexuales y no los sufrí. Yo agradezco muchísimo a mi Dios que me haya cuidado porque realmente me respetaban un poco más porque yo era menor de edad. Pero si hubo ocasiones en que me citaban para que yo fuera sola a las oficinas y en eso entraba mi mánager –mi mánager me cuidaba mucho, yo agradezco mucho haberla tenido como mánager– y yo le debo mucho a ella porque cuando me citaban a solas ella les llamaba y les decía que claro que no, que si tenían algo que decirme iba a ser al lado de ella. Quería liberarse

Yo desde niña siempre dije: 'Yo no voy a estar aquí para siempre donde me maltratan, donde veo cómo maltratan…'. Yo desde niña dije: 'Un día me voy a ir, un día me voy a liberar de esto'. Su mejor experiencia

Yo creo que la que disfruté un poco más fue Al diablo con los guapos porque la producción era un poquito más noble, todos ellos se preocupaban un poquito más por mí y los actores me veían como una hermanita, entonces intentaban también estar al pendiente de mí, pero pues obviamente las jornadas de trabajo como estábamos encima del aire eran muy pesadas. Es la única producción que yo siento que realmente se preocupó por mi bienestar. Yo recuerdo que hasta me ponían psicóloga, paraban las grabaciones para que yo me fuera con mi psicóloga y tener mis sesiones y era algo que yo agradecí.

