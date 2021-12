Allisson Lozz ya no se llama Allisson Lozz

"No me gusta que me pidan fotos porque cuando salgo estoy con mis niñas, es momento familiar, entonces se cortan esos momentos, esos literal momentos que son supervaliosos para mí", se sinceró. "Cuando estoy trabajando sí me tomó fotos; por ejemplo cuando estoy en lo de Mary Kay y todo eso me tomo fotos con las personas que están en el negocio, pero cuando estoy yo pasando tiempo con mi familia no. Dice la Biblia que hay tiempo para todo y ese tiempo es con mi familia y para mi familia, entonces no me tomo foto con nadie y no me gusta".