Alicia Machado y Pepe Gámez de La casa de los famosos 3 ¡juntos en la nueva telenovela de Telemundo! La exMiss Universo y el concursante del exitoso reality show de Telemundo serán pareja en la nueva telenovela de Telemundo. "Pepe y yo vamos a reventarla", aseveró Machado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Pepe Gámez; Alicia Machado | Credit: Telemundo; KATTY CANTALAMESSA A diferencia de lo que ocurre en la convivencia con sus compañeros, fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana Pepe Gámez se ha convertido en uno de los concursantes más queridos. La personalidad del actor mexicano, quien ha participado en telenovelas de Telemundo como Falsa identidad y Pasión prohibida, ha cautivado a una gran parte del público, que semana tras semana no duda en votar por él para que pueda seguir concursando en el exitoso reality show. La casa de los famosos, sin embargo, no será el único proyecto en el que se dejará ver este año el intérprete de 39 años a través de la pantalla de Telemundo. Dentro de unos meses, Pepe volverá a apoderarse del prime time de la cadena hispana, esta vez en la piel de alguien más. Pepe Gámez Pepe Gámez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO El actor forma parte del elenco de Juego de mentiras, el nuevo thriller de Telemundo que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo. Pepe grabó la telenovela el año pasado, justo antes de embarcarse en la aventura de La casa de los famosos. Pepe Gámez Pepe Gámez será Chuy en Juego de mentiras | Credit: Instagram Pepe Gámez "No tienen ni idea lo increíble que están los libretos de Juego de mentiras, un thriller lleno de intriga, todo el tiempo quieres saber qué va a pasar, está impresionante", contaba meses atrás en una entrevista para el programa Hoy Día (Telemundo). Pepe Gámez Pepe Gámez será Chuy en Juego de mentiras | Credit: Instagram Pepe Gámez En esta historia, el actor dará vida a Chuy, un jardinero soñador, enamorado y pasional que hará pareja con el personaje que interpreta le exMiss Universo Alicia Machado, quien curiosamente se coronó en 2021 como la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El Pepe y yo hacemos una pareja increíble", contó Machado en una reciente transmisión en vivo en Instagram. "De todos los actores con los que he trabajado, o sea todas las relaciones que he tenido de ficción en las historias que hago, Pepe y yo creo que vamos a reventarla… Hicimos un gran trabajo. Pepe es superactor, un chamo con muchísima disciplina, cosa que me encantó. Muy disciplinado y trabajar con gente así es un placer". Alicia Machado Alicia Machado será Alejandra Edwards en Juego de mentiras | Credit: Instagram Alicia Machado Juego de mentiras se estrenará próximamente por Telemundo.

