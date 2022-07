Alicia Machado anuncia su nuevo proyecto con Telemundo: Culpable o inocente La ganadora de la primera edición de La casa de los famosos formará parte del elenco estelar de la nueva serie de la cadena hispana. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Telemundo La vida de Alicia Machado dio un giro de 180 grados el año pasado tras su triunfo en el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), especialmente en el terreno profesional. La ex Miss Universo no solo ganó el premio de $200.000, sino que –como apuntó muy bien su mánager en su día a People en Español– también ganó "la comunidad de seguidores más grande y fiel que ha tenido en 25 años de carrera y un número importante de propuestas de trabajo". Una comunidad que desea seguir viéndola en la pequeña pantalla. Por eso no es de extrañar que la cadena hispana quiera seguir contando con ella en sus producciones. Además de formar parte del panel de expertos de la edición dominical de La casa de los famosos 2, la artista integrará el elenco estelar de la nueva ficción de Telemundo: Culpable o inocente. Así lo confirmó este jueves la propia Machado a través de su perfil de Instagram. "Todavía no son las 8, pero vengo llegando a Telemundo. Hoy empieza la mega aventura. Deséenme suerte que hoy empiezo un gran proyecto, Culpable o inocente, muy pronto por Telemundo", expresó emocionada ante sus casi 2 millones de seguidores. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado ¿De qué va Culpable o inocente? Si bien Machado no reveló detalles sobre esta serie de Telemundo en la que estará participando, se sabe que este fue uno de los proyectos que presentó la cadena meses atrás en su Upfront. "Culpable o inocente es un thriller dramático que atrapa al espectador desde la primera escena y que cuenta la historia de la desaparición de Adriana Molina", avanzó en su día Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su marido, César Ferrer, es el principal sospechoso de su posible asesinato, pero no todo es lo que parece en este caso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos entendían o conocían, para bien o para mal".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado anuncia su nuevo proyecto con Telemundo: Culpable o inocente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.