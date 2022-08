Alicia Machado vivirá un Juego de mentiras en Telemundo ¡junto a este guapo galán! La ganadora de la primera edición de La casa de los famosos forma parte del elenco estelar de la nueva serie original de la cadena hispana en la que interpreta a una senadora corrupta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado inició este lunes una nueva aventura profesional en Miami de la mano de Telemundo. La que fuera ganadora de la primera edición de La casa de los famosos comenzó a grabar en los estudios de Telemundo Center Juego de mentiras –antes conocida como Culpable o inocente–, la nueva serie original de la cadena hispana que protagonizan Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo. La ex Miss Universo, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, interpreta en esta historia a una senadora de nombre Alejandra. "Es quizás uno de los personajes más maquiavélicos", contó a People en Español. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Cortesía Telemundo "Ella es una senadora, una mujer políticamente correcta; desafortunadamente, como muchos de nuestros políticos, corrupta, como suele suceder en la vida real, ¿verdad?", agregó. El galán de Machado Machado tendrá como galán en la ficción al actor argentino Rodrigo Guirao, quien recientemente dio vida a uno de los tres protagonistas del melodrama de TelevisaUnivision Corazón guerrero. Rodrigo Guirao Rodrigo Guirao | Credit: Mauricio Villahermosa "Soy la prometida de esta belleza", presumió la guapa venezolana. Alicia Machado Alicia Machado y Rodrigo Guirao ¡juntos en Juego de mentiras! | Credit: Instagram Alicia Machado Guirao, por su parte, se adentra en el piel de un exitoso hombre de negocios. "Es como el hijo perfecto que está haciendo los mandatos que mamá y papá tenían para él. Se va a casar con esta mujer perfecta, senadora…", adelantó a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más sobre Juego de mentiras Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente California, Juego de mentiras sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana (Camargo) llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal. El elenco de la serie también incluye a Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Camila Nuñez, Patricio Gallardo, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Bárbara Garófalo y la participación especial de Aylín Mujica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado vivirá un Juego de mentiras en Telemundo ¡junto a este guapo galán!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.