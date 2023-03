Alicia Machado: "Me encanta haber podido interpretar un personaje tan serio como este en este momento de mi carrera" Tras varios años alejada de la ficción diaria, la actriz venezolana regresa por la puerta grande con el thriller de Telemundo Juego de mentiras, donde da vida a la senadora corrupta Alejandra Edwards. “Gran parte de los secretos de la historia los lleva mis personaje”, adelanta. "También tiene un lado sexual muy fuerte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado es Alejandra Edwards en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO La ex secretaria de Estado Hillary Clinton y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez sirvieron de inspiración a Alicia Machado a la hora de crear su personaje en Juego de mentiras, thriller que Telemundo estrena el próximo martes 7 de marzo a las 10 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo. "Me inspiré un poco en su manera de hablar, de vestir y ciertos modismos, ciertas cosas que traté de tomar de estas personas", cuenta la actriz venezolana en entrevista con People en Español. "Más que todo por el tema de las actitudes, no por las carreras políticas", aclara. Y es que, a diferencia de Clinton u Ocasio, Alejandra Edwards "es una mujer fría, calculadora y corrupta" a la que "solamente le importan sus intereses". "Alejandra mueve todas las piezas del ajedrez en función de su beneficio, entonces es un personaje bastante egocéntrico y muy apasionado". "También tiene un lado sexual muy fuerte", agrega. "Tengo escenas bastante interesantes en ese sentido junto a Pepe Gámez, con quien hago pareja, y también con Rodrigo Guirao, que es mi prometido en la historia. Estoy comprometida con él y tengo una imagen perfecta que voy a tener que mantener perfecta durante toda la historia". Juego de mentiras es una historia de intrigas donde todos parecen inocentes y todos parecen culpables — Alicia Machado Alicia Machado Alicia Machado en una escena de Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Para la exMiss Universo fue un gran reto adentrarse en la piel de un personaje de estas características. "Fue como una doble interpretación porque Alejandra Edwards es una mujer de estrategias, muy calculadora, entonces casi siempre –yo diría que el 95% de las escenas que tuve–, todo el tiempo está escondiendo algo, todo el tiempo sabe algo, todo el tiempo está actuando de la manera contraria a lo que estaría haciendo frente a esa situación. Eso fue un doble reto para mí", confiesa. También por el acento que maneja en la historia. "Ella es mexicoamericana y evidentemente al ser política y senadora de la república de Estados Unidos es una mujer que habla muy bien el inglés, entonces sí traté de hacer un acento diferente que se oyera como se escucha la gente que es latina pero nacida y criada acá en Estados Unidos con cierto nivel de educación porque obviamente es una mujer universitaria". Gran parte de los secretos de la historia los lleva Alejandra Edwards. Es, como la mayoría de los políticos, corrupta y tiene muchos favores que pagar — Alicia Machado Alicia Machado Alicia Machado y Rodrigo Guirao en una escena de Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Machado no puede estar más emocionada ante el inminente estreno de esta serie que define como "una historia de intrigas donde todos parecen inocentes y todos parecen culpables". "No puedo adelantar mucho porque cualquier cosa que yo diga puede desenmarañar esta historia al lector antes de que le pique la intriga y quiera realmente vernos este próximo 7 de marzo por Telemundo", avisa, "pero es una historia diferente, muy diferente a lo que se ha venido dando en Telemundo estos últimos proyectos". Además de la historia, otro ingrediente que destaca de la serie es su elenco, que incluye a Eduardo Yáñez, Cynthia Klitbo y Rodrigo Guirao, entre otros. "Es un elenco internacional de primerísimos actores, los mejores actores de Latinoamérica estamos ahí", apunta. Soy una mujer muy luchadora por lo que quiero, pero jamás traiciono mis propios principios y Alejandra Edwards traiciona por completo sus principios, sus valores con tal de conseguir lo que desea en la vida — Alicia Machado Alicia, el estreno de Juego de mentiras está muy cerca, ¿hay nervios? Más que nerviosa, estoy muy emocionada porque realmente se hizo un gran trabajo, no solamente el trabajo que yo hice individual sino el trabajo en genera de los directores, la historia… No es una historia fácil de contar y se logró. También estoy muy ilusionada porque sé que va a ser un gran éxito. Alicia Machado Alicia Machado es Alejandra Edwards en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO ¿Esconderá muchos secretos tu personaje? Sí, gran parte de los secretos de la historia los lleva Alejandra Edwards. Es, como la mayoría de los políticos, corrupta y tiene muchos favores que pagar y tiene que esconder muchos secretos para poder lograr sus objetivos. ¿Qué fue lo que más te cautivó de esta serie? Definitivamente lo que más me cautivó es precisamente que es una historia diferente y muy inteligente. Es un proyecto muy inteligente como considero yo a mi audiencia, como considero yo al público de acá de Estados Unidos. Es una historia que habla mucho sobre la doble moral, el tema que está tan sobre la mesa en estos tiempos que es las apariencias. A mí me gusta mucho la política en lo personal, esta es una senadora. Y me encanta haber podido interpretar un personaje tan serio como este en este momento de mi carrera. No había tenido yo el placer de interpretar un personaje como Alejandra Edwards tan serio, tan comprometido y estoy muy agradecida de poderlo interpretar y espero que a la gente le guste mi trabajo. Alicia Machado Alicia Machado y Altair Jarabo en una escena de Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tiene Alejandra Edwards de Alicia Machado? Los personajes siempre tienen un poco mucho de uno y otras veces no. Yo creo que es un personaje muy diferente a mí en muchos sentidos. Soy una mujer muy luchadora por lo que quiero, pero jamás traiciono mis propios principios y Alejandra Edwards traiciona por completo sus principios, sus valores con tal de conseguir lo que desea en la vida. Yo trabajo mucho por lo que quiero, pero no soy capaz de traicionar mis valores y mi ética o de dañar a los demás por lograr lo que yo quiero. ¿Y qué tiene de mí? Yo soy una mujer muy disciplinada, eso sí. Y muy estructurada, me hago estructuras de las cosas que quiero, hago mis mapas de mis estructuras de cómo quiero hacer mis cosas, trato de ser bastante organizada y Alejandra Edwards es sumamente pulcra y organizada, un poco, yo diría, hasta obsesiva en eso.

