Close

Alicia Jaziz de Imperio de mentiras habla abiertamente sobre su bisexualidad La actriz mexicana, que interpreta a Clara en el melodrama de Univision que protagoniza Angelique Boyer, habló el año pasado abiertamente sobre su orientación sexual. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque forma parte de su ámbito privado y como tal están en su derecho de no querer compartir esa información con su público, cada vez son más los artistas que hablan abiertamente sobre este tema, aportando su granito de arena para ayudar a normalizar la situación y así lograr que otras personas que los siguen por su trabajo pierdan el miedo a salir del clóset. Este es el caso de Alicia Jaziz, quien interpreta a Clara en la telenovela estelar de Univision Imperio de mentiras (Univision) que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios. La actriz mexicana, que comenzó a construir su carrera desde niña, habló el año pasado por primera vez de su bisexualidad en una entrevista para el programa Ventaneando. Image zoom Alicia Jaziz es Clara en Imperio de mentiras | Credit: Cortesía TELEVISA "La descubrí hace poco que conocí a una chica y pues empecé a sentir cosas y dije: 'Va'. Y la verdad es que me enamoré muchísimo y la quiero muchísimo", declaró con mucha naturalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca fue un tema para mí como de: '¿Será que me gustan las mujeres? ¿Será que no?' No, o sea solito llegó a mí. Vino en este momento, dejé que pasara y fui muy feliz", aseveró. Jaziz, quien también interpretó a la hija de Kate del Castillo en la serie Ingobernable (Netflix), nunca tuvo miedo de reconocer lo que estaba sintiendo por una persona de su mismo sexo. "Creo que el primer problema de esto es que no nos dan nuestro alrededor, nuestro equipo, nuestro team, la confianza de decirlo y de decir: 'Oigan esta soy'. De pronto por eso creo que hay tanto miedo en general hacia los sentimientos, déjate tú la bisexualidad, en general abrirnos como personas, abrir nuestro corazón nos cuesta tanto trabajo porque no nos sentimos apoyados", reconoció la actriz, quien en su caso contó siempre con el apoyo de su familia. Alicia, quien debutó como actriz hace más de diez años en una telenovela de TV Azteca y desde entonces no ha dejado de trabajar y de hacerse un nombre en el competitivo mundo de la interpretación, está dando mucho de qué hablar con su participación en Imperio de mentiras, especialmente ahora que su personaje parece querer algo más que una amistad con 'Majo' (Alejandra Robles Gil). Ambas actrices se dieron un beso en una reciente escena del melodrama que ha generado mucho revuelo a través de las redes sociales.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Alicia Jaziz de Imperio de mentiras habla abiertamente sobre su bisexualidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.