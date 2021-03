Alfredo Gatica explora su desnudez y su sensualidad en OnlyFans El actor de la exitosa telenovela Vencer el desamor (Univision) acaba de debutar en la famosa red social, donde deja ver su lado más sensual con previa suscripción a su cuenta. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque su uso está muy extendido en la industria del entretenimiento para adultos, cada vez son más los artistas que se suman a la red social OnlyFans para monetizar su contenido. Este es el caso del actor mexicano Alfredo Gatica, quien ha participado en exitosas telenovelas como La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo y, más recientemente, Vencer el desamor, donde interpreta a 'Cuau', el típico 'macho' de ideas tradicionales que embaraza a Gemma. Gatica inauguró este lunes su cuenta en OnlyFans como un "espacio para explorar mi intimidad, mi sensualidad y mi desnudez como expresión artística", se puede leer en su biografía. Las personas que quieran disfrutar de su contenido –ya hay publicadas tres imágenes sensuales del actor– deberán pagar una suscripción –un mes cuesta $10.20 –. "Va a ser un lugar donde voy a publicar contenido enfocado en la desnudez, en mi sensualidad. Hace un par de días tuvimos la primera sesión […] y de verdad surgió un pensamiento y una acción en mí de sentirme cómodo con mi desnudez y a partir de ahí explorar una parte artística de expresión. Y quedaron unas fotos bien bellas", explicaba días atrás Gatica, quien es sobrino del reconocido actor mexicano Luis Gatica. Además de las fotos, la suscripción incluye diferentes vídeos del plan de entrenamiento que sigue el actor para poder tener el cuerpo tan definido y musculoso que luce actualmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Arrancó esta aventura, arrancó este nuevo espacio para explorar, para expresar y para jugar un poquito", compartió este lunes por medio de Instagram, desde donde invitó a sus seguidores a suscribirse a su cuenta de OnlyFans para poder disfrutar del contenido.

Share options

Close Login

View image Alfredo Gatica explora su desnudez y su sensualidad en OnlyFans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.